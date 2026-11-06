За добу середня ціна бензину А-95 впала на 27 копійок, дизель подешевшав на 7 копійок, а автогаз натомість різко додав у ціні.

Нові ціни на пальне на АЗС в Україні продовжують потроху знижуватися - бензин та дизель дешевшають уже кілька днів поспіль, однак автогаз пішов у протилежний бік.

Як передає Укрінформ, у п'ятницю, 6 листопада, середня ціна бензину марки А-95 знизилася на 27 копійок - до 89,57 грн за літр. Дизельне пальне подешевшало на 7 копійок і тепер коштує 104,57 грн за літр. Дані наводить портал minfin.com.ua.

Як змінилися ціни на різні марки пального

Бензин преміум-класу А-95 за добу впав на 18 копійок і коштує 93,37 грн за літр. Бензин марки А-92 подешевшав на 5 копійок - до 85,5 грн за літр.

При цьому середня ціна автогазу зросла одразу на 49 копійок і сягнула 59,93 грн за літр. Це єдиний вид пального, який за добу додав у ціні.

Скільки коштує пальне в різних мережах заправок

Ціни на АЗС помітно відрізняються залежно від мережі. Найдешевше бензин А-95 наразі можна знайти в мережі Авантаж 7 - 86,95 грн за літр, а найдорожче в ОККО та WOG - по 92,9 грн за літр.

Повний розклад цін виглядає так:

«Укрнафта»: А-95 - 87,9 грн/л, дизель - 103,9 грн/л, автогаз - 57,9 грн/л.

«Авантаж 7»: А-95 - 86,95 грн/л, дизель - 101 грн/л, автогаз - 57,45 грн/л.

«ОККО»: А-95 - 92,9 грн/л, дизель - 106,9 грн/л, автогаз - 61,9 грн/л.

«БРСМ-Нафта»: А-95 - 86,99 грн/л, дизель - 102,72 грн/л, автогаз - 58,13 грн/л.

«WOG»: А-95 - 92,9 грн/л, дизель - 106,9 грн/л, автогаз - 60,9 грн/л.

«UPG»: А-95 - 88,9 грн/л, дизель - 102,9 грн/л, автогаз - 59,9 грн/л.

«BVS»: А-95 - 89,9 грн/л, дизель - 109 грн/л, автогаз - 57,23 грн/л.

Найдорожчий дизель продає мережа BVS - 109 грн за літр, тоді як в Авантаж 7 він коштує лише 101 грн. Різниця між мережами сягає 8 гривень на літрі.

Як змінювалися ціни напередодні

Для порівняння, у четвер, 5 листопада, бензин А-95 подешевшав на 23 копійки - до 89,84 грн за літр, а дизель навпаки подорожчав на 4 копійки - до 104,64 грн за літр. Тож тренд на здешевлення бензину зберігається уже кілька днів.

Водночас на світовому ринку ціни на нафту зросли на тлі побоювань щодо постачання з Близького Сходу, що в перспективі може вплинути й на українські АЗС.

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