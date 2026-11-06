Подорожание квартир в Украине вывело Львов в безоговорочные лидеры - по данным аналитической платформы ЛУН, город впервые обогнал Киев по стоимости одно- и двухкомнатных квартир на вторичном рынке недвижимости. Разрыв между городами за год вырос до 8,5-10 тысяч долларов.

Сколько стоят однокомнатные квартиры

По состоянию на октябрь 2026 года медианная цена однокомнатной квартиры во Львове достигла 75,5 тысячи долларов, что на 14% больше, чем годом ранее. Для сравнения, в Киеве аналогичное жилье стоит в среднем 67 тысяч долларов и подорожало лишь на 1%. Разрыв между двумя городами вырос до 8,5 тысячи долларов.

Второе место по стоимости однокомнатных квартир занял Ужгород с показателем 68,5 тысячи долларов. Столица же опустилась на третью строчку рейтинга.

Что происходит с двухкомнатным жильем

Еще больший разрыв виден в сегменте двухкомнатных квартир. Во Львове их медианная стоимость выросла на 15% и достигла 108 тысяч долларов. В Киеве, напротив, зафиксировали противоположную тенденцию - цены упали на 7% до примерно 98 тысяч долларов. Разница между городами составляет уже 10 тысяч долларов.

Трехкомнатные квартиры: Киев пока впереди

В сегменте трехкомнатных квартир столица пока удерживает лидерство. Средняя медианная цена такого жилья в Киеве составляет 146 тысяч долларов, хотя за год она уменьшилась на 3%. Во Львове трехкомнатные квартиры подорожали на 19% и уже стоят в среднем 143 тысячи долларов. Отрыв между городами сократился до всего 3 тысяч долларов.

На что обращать внимание покупателю

Эксперты подчеркивают, что медианная стоимость отражает общую структуру предложения на рынке, а не изменение цены каждой отдельной квартиры. На показатель влияют площадь жилья, его состояние, возраст дома и расположение.

Для того, кто планирует покупать жилье во Львове, это означает следующее. Перед подписанием договора стоит проверить документы на квартиру: право собственности, наличие обременений или арестов в реестре недвижимости. Отдельно обратите внимание на техническое состояние дома, год застройки и законность перепланировок. Цена в объявлении часто не включает дополнительные расходы - комиссию риелтора, нотариуса и налоги, поэтому их следует закладывать в бюджет отдельно.

Статистика ЛУН свидетельствует, что в течение последнего года Львов демонстрирует стабильный рост стоимости жилья во всех основных сегментах рынка, так что ждать удешевления в ближайшее время вряд ли стоит.

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