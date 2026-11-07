Получить жилищную субсидию можно даже без права собственности на жильё: арендатору достаточно письменного договора найма, а переселенцу - справки ВПЛ с адресом фактического проживания. Отдельно для переселенцев действует субсидия на оплату самой аренды, которую оформляют вместе с собственником.

Субсидия для переселенцев без договора аренды - лишь часть поддержки, на которую могут рассчитывать внутренне перемещённые лица. Отдельно в Украине действует субсидия на оплату самой аренды жилья, и оформить её можно даже без права собственности на квартиру или дом.

Жилищную субсидию назначают по зарегистрированному месту проживания или по адресу, где человек фактически живёт на основании договора найма. Регистрация по арендованному адресу для этого не обязательна, но одновременно по двум адресам помощь не получить - по месту регистрации её придётся прекратить.

Имеет ли право арендатор на субсидию

Для нанимателей жилья действуют те же условия, что и для собственников. Пенсионный фонд учитывает доходы и имущество членов домохозяйства арендатора, а не собственника квартиры, поэтому заработок или второе жильё собственника на право арендатора не влияют.

Договор аренды заключают письменно, и в нём должны быть данные обеих сторон: ФИО, РНОКПП, паспортные данные, адрес жилья, срок найма и размер платы. Срок действия договора важен, поскольку субсидию арендатору назначают лишь в его пределах. Отдельно стоит прописать, кто и по каким счетам платит за коммунальные услуги.

Отдельного письменного согласия собственника на оформление субсидии закон не требует. Его согласием фактически является подпись под договором найма, который арендатор прилагает к заявлению. Декларацию о своих доходах собственник также не подаёт, если сам по этому адресу не живёт.

Особые правила для переселенцев

Внутренне перемещённые лица могут получить субсидию на коммунальные услуги по адресу фактического проживания даже без договора аренды. Основанием является справка о постановке на учёт ВПЛ с этим адресом. Если домохозяйство состоит только из переселенцев, имущественное положение и доходы лиц, зарегистрированных в этом жилье, ПФУ не учитывает.

Адрес в справке ВПЛ должен совпадать с адресом, по которому оформляют субсидию. После переезда справку обновляют через ЦНАП, орган соцзащиты или приложение "Дия", и только потом подают новое заявление. Об изменении места проживания или состава семьи ПФУ нужно сообщить в течение 30 дней, иначе выплату могут прекратить.

Субсидия на аренду: кому назначают

Отдельно от жилищной субсидии для переселенцев действует субсидия на оплату аренды. Её предоставляют по постановлению КМУ №1225 тем, кто выехал с территорий боевых действий или оккупации либо потерял жильё. Условия таковы: не иметь собственного жилья более 13,65 кв. м на человека вне этих территорий и тратить на аренду более 20% дохода.

Между нанимателем и наймодателем не должно быть родственных связей, а жильё не должно находиться в программе "Прихисток". Субсидию на аренду оформляют вместе с собственником: договор заключают по форме из приложения к Порядку №1225, и его подписывают обе стороны в ПФУ, ЦНАП или онлайн с электронной подписью.

Важный нюанс: если назначили субсидию на аренду, ежемесячная помощь на проживание прекращается автоматически. В то же время помощь на проживание 2000 или 3000 гривен совместима с обычной жилищной субсидией и не входит в совокупный доход при её расчёте.

Какие документы нужны

Пакет документов зависит от ситуации, и лишнего ПФУ не требует. Чаще всего к заявлению прилагают:

заявление о назначении субсидии и декларацию о доходах и имуществе домохозяйства;

копию договора найма жилья - для арендаторов без статуса ВПЛ;

справку о постановке на учёт ВПЛ с адресом фактического проживания;

договор реструктуризации долга за коммуналку, если такой долг есть;

справку о доходах, которых нет в реестрах ГНС и ПФУ.

Для субсидии на аренду дополнительно нужны заявление и договор по формам Порядка №1225 и реквизиты счёта в уполномоченном банке, куда будут зачисляться средства.

Как считают субсидию в арендованном жилье

Для арендатора расчёт делают на тех, кто фактически живёт по договору, и именно их доходы формируют обязательный платёж. Если в квартире зарегистрирован и живёт ещё кто-то, например собственник, его тоже нужно указать, иначе размер субсидии окажется неправильным.

Субсидия покрывает только начисления поставщиков за коммунальные услуги, а не арендную плату. Поэтому в договоре лучше прописать, что арендатор оплачивает услуги отдельно по счетам поставщиков, а не единой суммой с арендой.

Как оформить субсидию на аренду

Подать документы можно несколькими способами: через приложение или портал "Дия", лично в сервисном центре или ЦНАП, а также отправить почтой. Лицевой счёт на арендатора переоформлять не обязательно, важно лишь вовремя оплачивать счета.

Просроченный более трёх месяцев долг свыше 680 гривен становится основанием для отказа. Если долг на счету накопили предыдущие жильцы, попросите собственника погасить или реструктуризировать его либо получите у поставщика справку об отсутствии долга. После погашения субсидию назначают с начала периода.

Что делать, если собственник отказывается

Арендатор без статуса ВПЛ без договора жилищную субсидию по фактическому адресу не получит. Собственнику стоит объяснить, что его доходы и имущество в расчёте не учитываются, а договор защищает обе стороны. Переселенцу договор для жилищной субсидии не обязателен, достаточно справки ВПЛ, но для субсидии на аренду подпись собственника нужна всегда.

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