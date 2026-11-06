Ускорение пропуска через границу становится ключевым вызовом для Украины - государство готовит перенос пунктов пропуска на территорию соседних стран ЕС из-за российских атак на приграничную инфраструктуру. Об этом в интервью РБК-Украина рассказал заместитель министра развития общин, территорий и инфраструктуры Сергей Деркач.

Совместные пункты пропуска на территории страны-члена ЕС уже работают: в Польше таких четыре полноценных, еще на одном действует скоординированный контроль, когда сначала проверяет одна служба, а через метр после шлагбаума - уже другая. С Молдовой действует полноценный совместный контроль, где человек отдает документы и получает их обратно со штампами и проверками двух стран.

Министерство теперь разрабатывает юридически детализированную «рамку», чтобы такие пункты пропуска можно было создавать и дальше. Со странами ЕС соглашения пока нет - оно подписано только с Молдовой, поэтому с каждым членом Евросоюза документ придется подписывать отдельно. Активнее всего переговоры идут с Польшей и Словакией: с обеими странами есть официально согласованные, но еще не подписанные договоры.

Польша направила свое соглашение в Еврокомиссию, которая высказала замечания к двум нормам Шенгенского кодекса. Сейчас идут переговоры о формулировках, которые устроят и Брюссель, и Варшаву.

Толчком к ускорению стали атаки РФ. Этим летом враг впервые за годы полномасштабной войны начал бить по автомобильным пунктам пропуска: в Одесской области обстреляли «Табаки», «Виноградовку» и «Старокозачье», а позже прилетало возле пункта Ягодин-Дорогуск на границе с Польшей на Волыни.

Поэтому Украина готовит «план Б» - возможность перенести свою часть пункта пропуска на территорию другой страны, например Польши. В Румынию и Венгрию уже направили соглашения, но обратной связи пока нет. С Румынией закреплен меморандумом план строительства пяти новых пунктов пропуска на ее стороне.

Параллельно на пунктах пропуска устанавливают укрытия. Всего в Украине 41 автомобильный пункт пропуска, из них 36 должны получить мобильные защитные сооружения - общая потребность, по оценке ведомства, составляет 77 укрытий. Большое стационарное укрытие уже построили на пункте пропуска «Белая Церковь» на Закарпатье на границе с Румынией.

Что изменится для украинцев при пересечении границы

Для пассажиров и перевозчиков совместные пункты пропуска означают более быстрый контроль: когда две страны работают синхронно, время прохождения границы немного уменьшается. Существенно очереди снизятся только при условии строительства новых пунктов, ведь больше пунктов - больше вариантов для водителя выбрать, где пересекать границу.

Украинские пограничники и таможенники на территории ЕС будут руководствоваться нашими правилами, но в рамках соглашения, которое определяет права и обязанности сторон. Документ должен ратифицировать парламент, после чего он станет частью украинского законодательства.

Строительство совместных пунктов финансирует та страна, на чьей территории они расположены. Украина также привлекает гранты ЕС: по программе Connecting Europe Facility на 50% финансируют расширение пункта «Порубное» на границе с Румынией, развитие «Лужанки» с Венгрией и сервисную зону у «Ягодина». Две недели назад министр подписал соглашение с Европейским инвестиционным банком на 60 млн евро для развития приграничной инфраструктуры.

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