Временная защита для украинцев в ЕС завершается, но после нее не все пенсионеры автоматически потеряют право на проживание - все зависит от страны, состояния здоровья и интеграции.

Пенсионерам дали 10 дней сообщить в ПФУ об изменениях - но за границей теперь речь о другом: как остаться в Европе после завершения временной защиты.

После 4 марта 2028 года временная защита для украинцев в ЕС завершится. Для людей пенсионного возраста это не означает автоматической потери права на проживание, но будущее будет зависеть от страны, состояния здоровья, интеграции и правильно выбранного юридического пути. Еврокомиссия уже призывает государства готовить переход на другие статусы заранее.

Тысячи украинцев пенсионного возраста в Европе задают себе один и тот же вопрос: что будет после завершения временной защиты. Ответ зависит не только от возраста. В Польше и Чехии уже есть понятные переходные механизмы, в Германии - сильные гуманитарные инструменты, а вот в Швеции, Норвегии и Дании правила значительно строже.

Германия: гуманитарные основания для пожилых людей

Германия остается одной из стран, где для украинцев старшего возраста открыто больше вариантов, чем кажется. Разрешения по §24 AufenthG для украинцев автоматически продлены до 4 марта 2027 года, и по этому статусу можно легально работать.

Для отдельных трудовых маршрутов квалифицированной занятости действует правило: человек от 45 лет, который впервые получает разрешение на проживание для работы, обычно должен показать зарплату на уровне не менее 55 770 евро брутто в год или доказать надлежащее пенсионное обеспечение. Но это касается именно трудового пути, а не гуманитарных разрешений.

Для украинцев старшего возраста важны гуманитарные нормы §25(4) и §25(5) AufenthG - они позволяют предоставить разрешение на пребывание, если выезд был бы исключительно жестким или фактически невозможным. Для пенсионеров это могут быть тяжелые болезни, потребность в лечении, зависимость от ухода, оккупация родного региона, отсутствие жилья или безопасного места для возвращения в Украину.

Еще один инструмент - §23a AufenthG, механизм исключительной жесткости: через комиссии по делам об особых случаях федеральные земли могут поддержать разрешение, если есть срочные гуманитарные причины. А §25b позволяет не применять часть требований к доходу или языку, если человек не может их выполнить из-за болезни, инвалидности или старости.

Официальный ресурс Germany4Ukraine прямо пишет: если дохода не хватает, можно получать социальные выплаты; если человек уже пенсионного возраста или ограниченно трудоспособен, он обращается не в Jobcenter, а в Sozialamt за Sozialhilfe. То есть пожилой украинец с легальным статусом не остается без системной поддержки.

Что делать пенсионерам в Германии уже сейчас

Проверьте срок действия разрешения по §24 AufenthG - если оно продлено автоматически до марта 2027 года, используйте это время для подготовки. Документируйте интеграцию: сертификаты языковых курсов, медицинские справки от немецких врачей, подтверждения социальных связей, справки о работе или волонтерстве. Если возвращение невозможно - зафиксируйте причины письменно и обратитесь в Sozialamt, если дохода недостаточно.

Польша: самый четкий административный "мост"

Если смотреть на технически понятный переходный маршрут, то Польша выглядит сегодня сильнее всего. Польские власти официально подтвердили: для украинцев со статусом PESEL UKR действует модель перехода к карте pobytu CUKR, которая должна быть действительна три года. Подача происходит исключительно электронно через портал MOS.

Но карта не выдается автоматически. Человек должен соответствовать нескольким условиям: быть гражданином Украины или членом семьи такого гражданина, иметь легальное пребывание в связи с временной защитой, иметь статус UKR по состоянию на 4 июня 2025 года и на день подачи заявления, а также непрерывно сохранять статус UKR не менее 365 дней.

Для пожилых украинцев это часто удобнее, чем сложная гуманитарная процедура. ZUS поясняет: право на польскую пенсию или на одновременное получение польской и украинской пенсии возникает тогда, когда человек имеет страховые периоды в обеих странах. Речь идет о соглашении о социальном обеспечении между Польшей и Украиной, а не об универсальной доплате для всех.

Польша также сохраняет отдельное внимание к уязвимым группам: в центрах коллективного размещения могут и дальше оставаться люди с инвалидностью, пенсионеры и беременные женщины.

Что делать пенсионерам в Польше уже сейчас

Проверьте свой статус PESEL UKR и дату его получения - ключевое условие для перехода на CUKR это непрерывное сохранение статуса UKR не менее 365 дней и его наличие по состоянию на 4 июня 2025 года. Зарегистрируйтесь на портале MOS и подготовьте документы для электронной подачи - бумажные заявки не принимают. Если есть страховой стаж работы в Польше, обратитесь в ZUS для уточнения права на пенсионные выплаты.

Чехия: вариант для самодостаточных

Чехия имеет отдельную логику перехода к более длительному пребыванию. Главный переходный инструмент здесь - специальное разрешение на долгосрочное пребывание для людей с временной защитой, предназначенное для экономически самодостаточных лиц. Среди главных условий - минимум более двух лет пребывания на временной защите в Чехии, экономическая самостоятельность, независимость от системы пособий и безупречность.

Для пенсионеров это означает трезвую оценку: самодостаточные люди преклонного возраста с доходом имеют хорошие шансы, а вот очень бедные и тяжело больные по этому маршруту слабее, и им стоит искать другие основания.

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