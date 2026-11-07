В ноябре 2026 года пенсионерам, пострадавшим в результате аварии на ЧАЭС и постоянно проживающим в зонах отселения, к основной пенсии ежемесячно будут доплачивать 2 595 грн. Кто имеет право на выплату и как ее оформить - далее в материале.

Чернобыльские доплаты к пенсиям в 2026 году привязали к прожиточному минимуму - поэтому уже с ноября отдельная категория пенсионеров будет ежемесячно получать дополнительно 2 595 грн к основной выплате.

Об условиях предоставления такой поддержки сообщают Новини.LIVE. Речь идет о ежемесячной доплате, равной прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц. Ее начисляют неработающим пенсионерам, пострадавшим в результате аварии на Чернобыльской АЭС и постоянно проживающим в зонах безусловного (обязательного) или гарантированного добровольного отселения.

Кто имеет право на доплату 2 595 грн

Право на дополнительную ежемесячную выплату имеют люди со статусом "пострадавший в результате аварии на Чернобыльской АЭС". Этот вопрос регулирует статья 39 закона № 796-XII "О статусе и социальной защите граждан, пострадавших в результате Чернобыльской катастрофы".

Государство гарантирует такую финансовую помощь тем, кто постоянно проживал по состоянию на 26 апреля 1986 года или в период с 26 апреля 1986 года по 1 января 1993 года на территории населенных пунктов, относящихся к зоне безусловного (обязательного) отселения или зоне гарантированного добровольного отселения.

Как подтвердить место проживания

Кабмин продлил действие экспериментального проекта по внесению в реестр территориальной громады данных о периодах и адресах проживания чернобыльцев до 31 декабря. Механизм позволяет устанавливать факт проживания через временные комиссии при областных военных администрациях даже тогда, когда в госреестрах нет документов - на основании других доказательств.

Если обратиться во временную комиссию при ОВА по месту фактического проживания в указанный период, она рассмотрит совокупность доказательств и может принять решение о внесении информации в реестр территориальной громады. На основании этих действий Пенсионный фонд назначит доплату.

По состоянию на ноябрь 2026 года такие временные комиссии действуют при областных военных администрациях в восьми областях: Волынской, Житомирской, Киевской, Ровенской, Сумской, Черкасской, Черновицкой и Черниговской.

Как оформить доплату

Чтобы получить выплату, обратитесь в Пенсионный фонд по месту нахождения на учете. Если данных о проживании в зонах отселения нет в госреестрах, подайте заявление во временную комиссию при областной военной администрации. Комиссия рассматривает имеющиеся доказательства проживания - от архивных справок до показаний свидетелей. При положительном решении сведения вносят в реестр, после чего ПФУ назначает доплату автоматически.

Как определяется размер надбавки

Правила, касающиеся размера чернобыльских надбавок к пенсиям, прописаны в законе № 4695-IX "О Государственном бюджете Украины на 2026 год". В 2026 году сумма доплаты выросла до 2 595 грн, поскольку этот показатель соответствует прожиточному минимуму для нетрудоспособных лиц (минимальной пенсии), который пересмотрели в начале года.

В следующем году размер может измениться: в проекте бюджета правительство заложило более высокий уровень прожиточного минимума.

Ранее Politeka сообщала, что делать, если пенсия не приходит на карту.

Также Politeka сообщала, какие данные работающим пенсионерам срочно проверить в ноябре, чтобы не потерять доплаты.