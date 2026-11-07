Большая Палата Верховного Суда запретила повышать тариф на тепловую энергию и горячую воду после смены поставщика. Платежка не должна расти по сравнению с той, что действовала до 24 февраля 2022 года.

Повышение тарифов на коммунальные услуги в Украине снова в центре внимания - на этот раз из-за решения Большой Палаты Верховного Суда. Судьи постановили, что смена поставщика тепла не может стать поводом для роста платежки.

Большая Палата рассмотрела дело № 524/10323/24 и вынесла постановление, которое защищает потребителя от скрытого повышения цен. Главный вопрос звучал так: распространяется ли мораторий на повышение тарифов на тепловую энергию и горячую воду, если новый поставщик применяет более высокий тариф, чем тот, который предыдущий исполнитель применял к конкретному потребителю до 24 февраля 2022 года.

Что решила Большая Палата

Суд подчеркнул приоритет защиты потребителя. Определяющим для применения моратория является не то, для какого предприятия установлен тариф, а увеличивается ли плата по сравнению с тарифом, который предыдущий поставщик применял к конкретному потребителю.

Ранее Кассационный хозяйственный суд исходил из другой логики: мораторий якобы не распространяется, когда новый поставщик применяет тариф, установленный для его предприятия и действующий по состоянию на 24 февраля 2022 года, поскольку он якобы не имеет полномочий самостоятельно менять тарифы.

Большая Палата признала такой подход недостаточным, ведь он не учитывает цель моратория и фактически допускает увеличение финансовой нагрузки на потребителя из-за смены исполнителя услуг. То есть формальная смена поставщика не должна становиться способом обойти запрет на повышение тарифов.

Что это значит для платежек

Мораторий на повышение тарифов на тепло и горячую воду действует с начала полномасштабной войны. Новая позиция суда означает: даже если в вашем доме или городе сменился поставщик тепла, размер тарифа не может быть выше того, который действовал для вашей категории потребителей до 24 февраля 2022 года.

Ключевой ориентир - конкретный потребитель, а не предприятие-поставщик. Если новый исполнитель пытается применить тариф, превышающий довоенный уровень для конкретного домохозяйства, это нарушает мораторий, и такие действия можно оспорить.

Что делать, если платежка выросла после смены поставщика

Если вы заметили, что после смены поставщика тепла ваш тариф стал выше, чем до 24 февраля 2022 года, стоит: обратиться к поставщику с письменным требованием предоставить обоснование тарифа; сверить размер платежа с тем, что действовал до полномасштабного вторжения; в случае отказа - обратиться в Госпродпотребслужбу или суд, ссылаясь на постановление Большой Палаты по делу № 524/10323/24.

Постановление Большой Палаты датировано 9 сентября 2026 года и уже является действующей правовой позицией, на которую могут опираться суды в подобных спорах. Ранее Politeka сообщала, МВФ предлагает повысить тарифы на газ и свет до 141%.

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