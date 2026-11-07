С 23 октября 2026 года действуют новые правила исполнительного производства. Даже после ареста счёта должник может пользоваться до 17 294 гривен в месяц, а банк автоматически снимает арест после погашения небольшой задолженности.

Долги и просрочки в Украине теперь будут взыскивать по новым правилам: с 23 октября 2026 года исполнители, банки и государственные реестры обмениваются данными в электронном формате. Как пояснили в Министерстве юстиции, это означает более быстрый поиск счетов должника, арест средств и списание задолженности.

Вместе с тем закон предусматривает важные послабления для самого человека. Даже если счёт арестовали, во время военного положения можно определить один текущий счёт для повседневных расходов и пользоваться с него деньгами в пределах ежемесячного лимита. Второй важный момент - после полного погашения небольшой задолженности банк обязан снять арест автоматически, без бумажного постановления.

За какие долги могут списать деньги с карты

Основанием для принудительного взыскания является исполнительный документ и открытое исполнительное производство. Банки не получили права самостоятельно списывать деньги за любой просроченный платёж. Принудительное взыскание возможно за:

кредиты и займы, по которым есть надлежащий исполнительный документ;

задолженность за жилищно-коммунальные услуги;

неуплаченные алименты;

штрафы за нарушение ПДД и другие административные правонарушения;

другие денежные обязательства, переданные на принудительное исполнение.

Исполнитель теперь может через электронную систему получать информацию о счетах и средствах должника, выносить постановления об аресте и оформлять документы для списания. Об открытии производства должнику направляют постановление по почте или электронными средствами, однако после наложения ареста доступ к средствам могут ограничить ещё до того, как человек фактически ознакомится с уведомлением.

Как получить доступ к 17 294 гривнам с арестованного счёта

Во время военного положения физическое лицо, на средства которого наложили арест, может определить один текущий счёт для повседневных расходов. Ежемесячный лимит составляет две минимальные заработные платы, установленные на начало года, - в 2026 году это 17 294 гривны.

Что нужно сделать

Для этого надо подать заявление государственному или частному исполнителю, который наложил арест, указав реквизиты счёта и название банка. Исполнитель должен вынести соответствующее постановление в течение двух рабочих дней после получения заявления и передать его банку. После этого можно осуществлять расходные операции в пределах разрешённой суммы. Этот механизм действует в течение военного положения.

Когда банк автоматически разблокирует счёт

Самое заметное изменение касается должников, которые полностью рассчитались по исполнительному производству. Если сумма взыскания не превышает 86 470 гривен - десяти минимальных зарплат в 2026 году - автоматизированная система при установленных законом условиях формирует уведомление о погашении задолженности.

Для этого на счёт исполнителя должны поступить средства, достаточные для погашения всех платежей, включая исполнительный сбор, расходы производства, вознаграждение частного исполнителя и штрафы. После полной оплаты система формирует уведомление, которое становится основанием для исключения сведений из Единого реестра должников и снятия ареста. Банк обязан снять арест не позднее следующего дня после получения такого уведомления, поэтому человеку не придётся отдельно нести квитанцию или ждать бумажного постановления.

Могут ли забрать социальные выплаты и все деньги с карты

Взыскание проводят только в пределах подлежащей уплате суммы с учётом установленных законом платежей. Если долг составляет 10 тысяч гривен, а на счёте 20 тысяч, само наличие большей суммы не даёт оснований взыскать её всю.

Отдельные виды выплат и средства на счетах со специальным режимом использования защищены от взыскания. Однако зарплаты, пенсии и соцвыплаты нередко поступают на обычные текущие счета. Если такой счёт арестовали, для освобождения защищённых средств может понадобиться подтверждение их происхождения - следует обратиться к исполнителю с заявлением и приложить справку банка, органа, который назначил выплату, или работодателя.

Как проверить, есть ли долги в исполнительной службе

Узнать о наличии исполнительного производства можно через Единый реестр должников. Для просмотра материалов дела работает Автоматизированная система исполнительного производства, где с конца октября 2026 года действует обновлённый электронный кабинет. Для доступа нужно открыть сайт системы, перейти в электронный кабинет стороны исполнительного производства, ввести номер производства и пройти идентификацию с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП). В кабинете можно ознакомиться с постановлениями об аресте, сведениями об исполнителе и проведёнными исполнительными действиями.

Ранее Politeka сообщала, почему одним должникам суды возвращают деньги с арестованного счёта с пенсией или соцвыплатами, а другим отказывают.

Также Politeka сообщала, кого не имеют права штрафовать и отключать за долги за коммуналку.