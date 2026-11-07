Держприкордонслужба спростувала інформацію про масовий виїзд українців через побоювання складної зими: за словами речника Андрія Демченка, у жовтні кордон перетнули 3 млн 60 тис. громадян, і пасажиропотік не зростає.

Виїзд за кордон і документи для прикордонників залишаються серед найпопулярніших запитів українців, проте чутки про масовий відтік людей напередодні зими не підтвердилися - Держприкордонслужба офіційно спростувала інформацію про збільшення кількості тих, хто виїжджає за кордон через побоювання складної зими.

Як повідомляє Укрінформ, про це в телеефірі заявив речник ДПСУ Андрій Демченко. Він навів статистику, яка заперечує повідомлення про "масовий виїзд". "У жовтні кордон перетнули загалом 3 млн 60 тис. громадян, 85% яких - громадяни України. У вересні пасажиропотік був на рівні 3 млн 300 тис. громадян, тобто йде зменшення. І за останні дні, якщо брати вже листопад, то збільшення пасажиропотоку ми не бачимо", - наголосив Демченко.

За його словами, у жовтні загальна динаміка руху на виїзд і в'їзд розділилася навпіл - 50 на 50. Тобто явної переваги виїзду з України не було, як і збільшення кількості тих, хто в'їжджає. Така сама ситуація зберігається і в листопаді.

За добу кордон на всій його ділянці в будні перетинають близько 80 тисяч громадян. У вихідні пасажиропотік традиційно зростає і може сягати 90-100 тисяч перетинів в обох напрямках. "Але в цілому динаміка пасажиропотоку зараз не йде на зростання, і немає чіткої переваги ані на виїзд з України, ані на в'їзд", - підсумував речник ДПСУ.

Окремо в ДПСУ спростували й інший фейк - про гігантські черги на кордоні з Польщею та нібито необхідність чекати до 40 годин. Така інформація про затримки також не відповідає дійсності. Тим часом прикордонники періодично називають найбільш завантажені пункти пропуску, щоб мандрівники могли планувати маршрут.

Що важливо знати перед виїздом за кордон

Перед поїздкою варто перевірити строк дії паспорта для виїзду за кордон. Для чоловіків призовного віку можуть діяти додаткові вимоги щодо перетину державного кордону, тож краще заздалегідь уточнити правила на офіційних ресурсах ДПСУ або в пункті пропуску. Також корисно стежити за завантаженістю КПП, яку прикордонники час від часу публікують.

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