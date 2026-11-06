Регулятор готує нові правила зміни постачальника електроенергії: перейти до іншого можна буде за одну добу, навіть якщо за споживачем рахується борг. Розповідаємо, що станеться із заборгованістю і як її уникнути.

Борги за комунальні послуги більше не блокуватимуть зміну постачальника електроенергії - регулятор готує нові правила, за якими перейти до іншого постачальника можна буде за одну добу, навіть якщо за споживачем рахується заборгованість.

Про це повідомляє Судово-юридична газета. Зараз, щоб змінити постачальника електроенергії, споживач має спершу повністю розрахуватися з попереднім - інакше перехід просто не відбудеться. Нова процедура прибирає цю перешкоду: борг більше не буде підставою для відмови.

Що змінюється для споживача

Головна зміна - швидкість. Якщо зараз зміна постачальника може розтягнутися на кілька тижнів, то за новими правилами весь процес вкладатиметься в одну добу. Це означає, що споживач зможе швидше перейти на вигідніший тариф або до постачальника, який пропонує кращі умови.

Друга ключова зміна - борг більше не є перешкодою. Раніше наявність заборгованості фактично "прив'язувала" споживача до старого постачальника: поки не сплатиш - не перейдеш. Тепер перейти можна буде навіть із боргом.

Що буде з боргом

Важливо розуміти: борг нікуди не зникає. Зміна постачальника не означає списання заборгованості. Старий постачальник зберігає право вимагати сплати - і може стягнути її через суд, якщо споживач добровільно не розрахується.

Тобто нові правила лише прибирають борг як формальну перешкоду для переходу, але не звільняють від обов'язку платити. Заборгованість залишається за споживачем і може обернутися судовим позовом, штрафами та пенею.

Як стягують борг

Якщо споживач не сплачує заборгованість, постачальник може звернутися до суду. Суд може ухвалити рішення про стягнення боргу, після чого справа переходить до виконавчої служби. У такому разі гроші можуть списувати з банківських рахунків або утримувати із зарплати.

Крім основної суми боргу, можуть нараховуватися пеня та інфляційні втрати. Тому залишати заборгованість "на потім" - не найкраща стратегія, навіть якщо формально вона більше не заважає змінити постачальника.

Як уникнути проблем із боргом

Найпростіший спосіб - не допускати заборгованості. Якщо борг уже є, варто домовитися з постачальником про реструктуризацію: багато компаній готові розбити суму на частини, щоб споживач міг погасити її поступово.

Перед зміною постачальника перевірте стан розрахунків: звірте показники лічильника, переконайтеся, що всі нарахування коректні. Якщо ви не згодні з сумою боргу - оскаржте її до того, як переходити до нового постачальника, щоб уникнути непорозумінь.

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