Забута або давно не використовувана SIM-картка може стати інструментом шахраїв, які оформлюють онлайн-кредити на нічого не підозрюваних українців. Розповідаємо, як працює схема і що зробити, щоб не опинитися з чужим боргом.

Чужий кредит на ваше ім'я може з'явитися навіть без жодного вашого кроку - українців попередили про нову хвилю шахрайства, пов'язану зі старими та забутими SIM-картками. Зловмисники отримують доступ до номера, прив'язаного до банківських сервісів, і оформлюють швидкі онлайн-кредити від імені власника.

Схема проста і водночас небезпечна: якщо оператор відключає номер, яким людина довго не користувалася, SIM-картка може бути продана повторно. Новий власник номера, а частіше - сам шахрай, який цілеспрямовано відстежує такі номери, отримує доступ до кодів підтвердження операцій.

Як працює шахрайська схема

Більшість мікрофінансових організацій видають позики повністю онлайн - без візиту до відділення і за паспортом, який звіряють лише за даними з реєстрів. Для підтвердження особи достатньо номера телефону, куди надходить SMS-код. Якщо цей номер тепер належить шахраєві, він легко проходить верифікацію від чужого імені.

Найгірше, що постраждала людина дізнається про борг із запізненням - коли колектори починають дзвонити або коли кредитна історія вже зіпсована. Адже на старий номер давно ніхто не телефонував, а повідомлення від фінансової установи йдуть якраз туди.

Що робити, щоб не стати жертвою

Перший і головний крок - перевірити всі свої старі номери. Якщо ви змінили оператора або купили нову SIM-картку кілька років тому, згадайте, до яких банків, кредиток і онлайн-сервісів був прив'язаний попередній номер.

Зверніться до оператора і дізнайтеся, чи активний ваш старий номер і кому він тепер належить.

Відв'яжіть старий номер від «Дії», банківських застосунків, пошти та соцмереж.

Увімкніть SMS-підтвердження вхідних операцій там, де це можливо.

Що робити, якщо кредит уже оформили

Якщо ви дізналися про чужий кредит, одразу звертайтеся до банку чи мікрофінансової організації із заявою про шахрайство та до поліції з заявою про кримінальне правопорушення. Також варто замовити свою кредитну історію в Українському бюро кредитних історій, щоб перевірити, які ще позики могли бути оформлені на ваше ім'я.

Фахівці радять не залишати стару SIM-картку «на полиці» - краще заблокувати її через оператора і остаточно відв'язати від усіх сервісів. Адже номер, який не використовується, перестає бути вашим уже за кілька місяців із моменту відключення.

Як повідомляє Економічні новини, подібні випадки почастішали останнім часом, і вони стосуються насамперед тих, хто в умовах війни виїхав за кордон або змінив номер, не подбавши про попередній.

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