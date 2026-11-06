У парламенті готують законопроєкт, який уперше комплексно врегулює роботу рієлторів. Комісію платитиме лише замовник послуги, а готівкові розрахунки можуть заборонити повністю.

Оренда квартири в Україні і ціни на житло можуть кардинально змінитися через нову реформу ринку нерухомості. Парламент уперше готує закон, який виведе рієлторів із тіні та чітко пропише, хто і за що платить комісію.

Про це повідомила голова комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування Олена Шуляк. За її словами, сфера посередницьких послуг на ринку нерухомості роками залишалася поза законодавчим контролем.

Кому доведеться платити комісію рієлтору

Головна новація законопроєкту №16145 стосується саме оплати. Комісію сплачуватиме лише замовник послуги - тобто той, хто найняв рієлтора. Брати гроші одночасно з покупця і продавця дозволять виключно за письмової згоди обох сторін.

Сьогодні клієнти нерідко стикаються з вимаганням комісії готівкою без жодних договорів, з "фантомними" оголошеннями та подвійною оплатою послуг. Нові правила мають покласти цьому край.

Заборона готівки та іспити для рієлторів

Оплату послуг без офіційного договору прямо заборонять, а всі розрахунки переведуть у безготівкову форму. Щоб легально працювати, рієлтор має пройти підготовку, скласти іспит, отримати кваліфікаційне свідоцтво та увійти до Єдиного реєстру, де його зможе перевірити кожен клієнт.

Крім того, пропонують створити Українську спілку фахівців з нерухомості з обов'язковим членством - за аналогією з нотаріальною чи аудиторською палатами. За порушення правил Спілка зможе застосовувати дисциплінарні санкції: від попередження до зупинення свідоцтва та заборони працювати на строк до двох років.

Масштаб тіньового ринку вражає: за даними податківців, у 2025 році доходи від здачі житла в оренду офіційно задекларувала лише 3731 особа на всю країну.

Що зміниться для звичайних покупців і орендарів

Шуляк наголосила, що нові правила стосуватимуться виключно професійних посередників. Власники нерухомості й надалі зможуть продавати чи здавати житло самостійно, без залучення агентств.

Як перевірити рієлтора перед укладенням договору

Після запуску реформи клієнт зможе перевірити будь-якого посередника в Єдиному реєстрі. Достатньо переконатися, що рієлтор має кваліфікаційне свідоцтво, а розрахунок відбувається виключно за договором і в безготівковій формі. Доки закон не ухвалили, у договорі варто фіксувати, хто саме платить комісію і в якому розмірі.

Наразі в парламенті зареєстровано три варіанти документа: основний №16145 та альтернативні №16145-1 і №16145-2. Профільний комітет працює над їх об'єднанням, аби підготувати єдиний узгоджений текст, який надасть ринку прозорості та захистить права споживачів.

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