Главный сервисный центр МВД раскрыл новые схемы аферистов: злоумышленники давят на страх и спешку, требуют предоплату и выманивают банковские данные водителей при покупке авто или оформлении документов.

Регистрация авто в Украине и другие услуги сервисных центров МВД снова стали поводом для обмана - аферисты начали массово использовать психологическое давление и манипуляции с ситуацией безопасности, чтобы выманивать у водителей деньги.

По информации Главного сервисного центра МВД, злоумышленники активно применяют методы социальной инженерии в сфере автоуслуг. Мошенники выдают себя за официальных работников, страховщиков или банковских клерков, используя настоящие логотипы учреждений, чтобы вызвать доверие.

Как тревога стала инструментом обмана

Особенно циничной стала схема с воздушными тревогами. Аферисты убеждают клиентов, что из-за постоянных сирен государственные сервисы якобы не работают или сильно задерживаются, поэтому предлагают "решить вопрос" альтернативным путем - за дополнительную плату.

На самом деле сервисные центры МВД продолжают работать, а часть из них предоставляет услуги непосредственно в укрытиях во время опасности. Правоохранители подчеркивают: несмотря на возможные задержки, никаких легальных "ускорителей" вне официальной процедуры не существует.

Самые популярные схемы мошенничества

При поиске машины в интернете главной наживкой становится аномально низкая цена. Продавец торопит покупателя, рассказывает об "очереди из желающих" и требует срочно сбросить предоплату на карту, подкрепляя слова фотографиями чужих документов.

Если вы продаете авто, злоумышленник может притвориться заинтересованным клиентом и предложить провести расчет через неизвестный сторонний сервис. Он отправляет фишинговую ссылку, где нужно ввести реквизиты карты, CVV-код и пароль из SMS - после чего счет мгновенно опустошается.

Еще одна классическая ловушка - предложение оформить водительское удостоверение без обучения в автошколе и "скучных экзаменов". Доверчивым гражданам обещают сделать все дистанционно, но после перевода средств они либо получают дешевый кусок пластика, либо мошенник исчезает вместе с их персональными данными.

Что делать, чтобы не потерять деньги

Чтобы не отдать свои кровные аферистам, специалисты советуют никогда не спешить с оплатой под психологическим давлением. Всегда самостоятельно проверяйте информацию через официальные контакты компаний, а не по номерам, которые диктует подозрительный собеседник.

Категорически запрещено передавать посторонним лицам PIN-коды, пароли к онлайн-банкингу или предоставлять удаленный доступ к смартфону. Все легальные операции по перерегистрации транспорта или обмену прав следует проводить исключительно в сервисных центрах МВД или через государственное приложение "Дія".

Ранее Politeka сообщала, какую ошибку водители допускают при прогреве авто зимой.

Также Politeka сообщала, почему зимой бак лучше не оставлять пустым.