Украинский Красный Крест выплатил почти 1,5 млн гривен денежной помощи 60 людям: семьям, которые разыскивают пропавших без вести гражданских, и освобожденным из российского плена.

Денежная помощь для тех, кто оказался в самых сложных жизненных обстоятельствах, в Украине продолжает работать - Украинский Красный Крест выплатил почти 1,5 млн гривен семьям, которые разыскивают пропавших без вести гражданских, а также людям, освобожденным из российского плена. Всего помощь получили 60 человек.

Из-за исчезновения родного человека семьи часто остаются без части дохода, а во многих случаях - без кормильца. Большинство таких семей не получают государственных выплат и испытывают трудности с покрытием даже базовых повседневных расходов, поясняют в Украинском Красном Кресте.

Какие пакеты помощи предусмотрены

Для таких семей действуют несколько пакетов денежной помощи, которые подбирают в соответствии с их потребностями. Средства можно потратить на базовые нужды, а также на юридические и административные расходы, связанные с розыском родных.

Отдельно гражданским, которые вернулись из российского плена, предоставляют единовременную денежную помощь на первоочередные нужды. Обе программы Украинский Красный Крест реализует при поддержке Британского Красного Креста.

Кроме денег, семьи могут получить поддержку и по другим направлениям работы организации. В частности, 15 человек перенаправили на психосоциальную поддержку и реабилитацию.

Как обратиться за помощью

Чтобы узнать о возможности получить денежную помощь для семей пропавших без вести или для освобожденных из плена, стоит обратиться в ближайшую областную организацию Украинского Красного Креста либо написать на официальную горячую линию организации. Там подскажут, какие документы нужны и какой пакет помощи подходит именно вашей ситуации.

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