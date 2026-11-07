Український Червоний Хрест виплатив майже 1,5 млн гривень грошової допомоги 60 людям: родинам, які розшукують зниклих безвісти цивільних, і звільненим із російського полону.

Грошова допомога для тих, хто опинився у найскладніших життєвих обставинах, в Україні продовжує працювати - Український Червоний Хрест виплатив майже 1,5 млн гривень родинам, які розшукують зниклих безвісти цивільних, а також людям, звільненим із російського полону. Загалом допомогу отримали 60 людей.

Через зникнення рідної людини сім'ї часто залишаються без частини доходу, а в багатьох випадках - без годувальника. Більшість таких родин не отримують державних виплат і мають труднощі з покриттям навіть базових повсякденних витрат, пояснюють в Українському Червоному Хресті.

Які пакети допомоги передбачені

Для таких сімей діють кілька пакетів грошової допомоги, які добирають відповідно до їхніх потреб. Кошти можна витратити на базові потреби, а також на юридичні й адміністративні витрати, пов'язані з розшуком рідних.

Окремо цивільним, які повернулися з російського полону, надають одноразову грошову допомогу на першочергові потреби. Обидві програми Український Червоний Хрест реалізує за підтримки Британського Червоного Хреста.

Крім грошей, родини можуть отримати підтримку й за іншими напрямами роботи організації. Зокрема, 15 людей перенаправили на психосоціальну підтримку та реабілітацію.

Як звернутися по допомогу

Щоб дізнатися про можливість отримати грошову допомогу для родин зниклих безвісти або для звільнених із полону, варто звернутися до найближчої обласної організації Українського Червоного Хреста або написати на офіційну гарячу лінію організації. Там підкажуть, які документи потрібні та який пакет допомоги підходить саме вашій ситуації.

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