Верховний Суд роз'яснив, що державний виконавець не має права самостійно встановлювати суму боргу, якої немає у виконавчому листі чи в резолютивній частині судового рішення. Розрахунок стягувача такої підстави не дає.

Борги за комуналку та інші заборгованості стягують лише в межах виконавчого документа - Верховний Суд України зафіксував нову позицію у справі, яка безпосередньо стосується кожного, з кого примусово стягують гроші.

Йшлося про те, чи може державний виконавець самостійно визначати суму боргу, якої немає у виконавчому листі. У конкретній ситуації виконавець вказав цифру, якої не було ні в резолютивній частині судового рішення, ні в самому виконавчому листі - фактично дописав борг замість суду.

Як повідомляє ЮРЛІГА (ЛІГА:ЗАКОН), справу № 953/16679/20 розглянув Касаційний цивільний суд у складі Верховного Суду, друга судова палата. Постанова ухвалена 9 вересня 2026 року. Судді вирішували питання про межі повноважень виконавця та можливість використання розрахунків стягувача для визначення суми.

Суди попередніх інстанцій такі дії виконавця визнавали правомірними. Їхня позиція зводилася до того, що виконавець нібито не зобов'язаний перевіряти достовірність відомостей, вказаних у заяві про примусове виконання рішення суду.

Верховний Суд із таким підходом не погодився. Судді наголосили: повноваження державного виконавця обмежені змістом виконавчого документа. Отже, розрахунок стягувача не дає виконавцю права самостійно встановлювати суму боргу.

Суд застосував висновок, який раніше сформулювала Об'єднана палата Касаційного цивільного суду Верховного Суду, і від нього не відступив. Попередні судові рішення скасовано, а справу направлено на новий розгляд.

Що це означає для боржника

На практиці це означає: якщо вам виставили суму, якої немає у виконавчому листі чи в рішенні суду, таку постанову можна і треба оскаржувати. Виконавець не має права сам нараховувати відсотки, пеню чи інші додаткові суми, якщо їх не зафіксував суд у документі.

Як захиститися, якщо суму завищили

Передусім звірте цифру в постанові про відкриття виконавчого провадження з тим, що написано у виконавчому листі та в рішенні суду. Якщо суми різні, боржник має право подати скаргу на дії державного виконавця.

Скаргу подають начальнику відділу державної виконавчої служби, якому безпосередньо підпорядкований виконавець.

Або ж одразу до суду за місцем перебування виконавчого провадження.

Строк для оскарження становить 10 робочих днів з дня, коли вам стало відомо про порушення.

Поки скаргу розглядають, збережіть копії виконавчого листа та постанови виконавця - саме ці документи будуть головним доказом розбіжності в сумі.

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