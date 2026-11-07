Styler порівняв ціни в АТБ, «Сільпо», Novus та «Ашан» на п'ять базових продуктів станом на 5 листопада 2026 року і з'ясував, що найвигідніші пропозиції розкидані по різних мережах. Різниця на гречці сягає 43,71 грн за кілограм.

Ціни на продукти в Україні знову змінюються, і навіть базовий набір покупок може коштувати по-різному залежно від супермаркета. Styler порівняв онлайн-каталоги чотирьох торгових мереж станом на 5 листопада 2026 року, щоб з'ясувати, де найдешевше купити хліб, гречку, яйця, молоко і соняшникову олію.

Для порівняння брали найдоступніші зі знайдених товарів у кожній категорії, враховуючи фасовку й акційні знижки. Ціни вказані без вартості доставки та персональних знижок, тож у різних містах і магазинах вони можуть відрізнятися.

Хліб і гречка: де вигідніше

Найдешевший хліб знайшли в «Сільпо» - житній «Добрий» традиційний нарізаний, 300 г, за 15,59 грн. У Novus батон Marka Promo, 225 г, коштує 19,08 грн, а в АТБ тостовий «Кристинопіль Хліб», 300 г - вже 24,80 грн. Найдорожчим виявилося бездріжджове «Формула Смаку» в «Ашан» - 30,80 грн за 300 г.

Щодо гречки розбіг ще більший. У «Сільпо» ядриця «Премія» швидкорозварювана, 1 кг, продається по акції за 54,99 грн (звичайна ціна 64,99 грн). У Novus кілограм Marka Promo коштує 81,49 грн, в АТБ «Розумний вибір» - 85,90 грн, а в «Ашан» вагова ядриця - 98,70 грн. Різниця між найдешевшою і найдорожчою позицією становить 43,71 грн за кілограм.

Яйця, молоко та олія: порівняння

Упаковку з 10 курячих яєць найвигідніше брати в Novus: перша категорія Marka Promo коштує 58,99 грн. Далі йдуть «Ашан» з яйцями Auchan першої категорії за 62,90 грн і «Сільпо» з «Ситий двір» другої категорії за 62,99 грн. В АТБ «Квочка» першої категорії продається по акції за 68,90 грн.

Молоко найдешевше в АТБ: «Своя лінія» коштує 39,90 грн. У «Сільпо» молоко «Рудь» - 43,69 грн, в «Ашан» «Яготинське» по акції - 44,90 грн (звичайна ціна 67,40 грн), а в Novus «Яготинське» по акції - 46,99 грн (звичайна 61,99 грн).

Олію порівнювали по пляшках 500 мл. Найдешевше в «Ашан»: рафінована Auchan - 49,40 грн. В АТБ «Своя лінія» - 53,13 грн, у Novus «Щедрий Дар» - 64,62 грн, а в «Сільпо» «Щедрий Дар» - 65,99 грн.

Де сумарно вигідніше

Найнижчі ціни не зосереджені в одній мережі. «Сільпо» пропонує найдешевші фасований хліб і гречку, Novus - найдешевшу упаковку з десяти яєць, АТБ - найнижчу ціну за молоко, а «Ашан» - за півлітра олії.

Найбільшу різницю в гривнях зафіксували саме на гречці - 43,71 грн за кілограм. Далі йде олія - 16,59 грн за 500 мл, хліб - 15,21 грн за упаковку, яйця - 9,91 грн за десяток і молоко - 7,09 грн за упаковку.

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