После сбора последнего урожая пустые грядки могут скрывать опасность - личинки вредителей, которые переживут даже суровую зиму и весной уничтожат картофель, морковь и корни молодых растений.

Проволочник и личинки хруща способны переживать даже самые суровые зимы - они зарываются глубоко в землю, а весной снова принимаются за картофель, морковь и корни молодых растений. Именно поэтому осенью, пока земля еще не промерзла, стоит успеть обработать пустующие грядки.

Лучше всего работать сразу после сбора урожая. В ноябре это тоже вполне реально, если позволяет погода. Главное - не тянуть: с наступлением холодов личинки постепенно уходят глубже, где спокойно пережидают морозы, и достать их оттуда становится значительно сложнее.

Три шага, которые уменьшат количество вредителей

Если летом картофель был изъеден или растения увядали без видимой причины - это тревожный сигнал. Скорее всего, в почве поселился проволочник или личинки хруща. Первый шаг - осторожно разрыхлить проблемные грядки вилами на глубину примерно 15-20 сантиметров и внимательно осмотреть комки земли.

Распознать вредителей просто. Проволочник - это тонкая, твердая личинка желтого или коричневого цвета, похожая на кусочек проволоки. Личинка хруща - толстая, светлая, с коричневой головой, обычно изогнутая дугой. Всех найденных собирают вручную, а часть личинок, оказавшихся на поверхности, станет добычей птиц.

Уберите сорняки вместе с корнями

Второй шаг - борьба с сорняками, особенно с пыреем и другими злаковыми. Именно заросшие травой участки проволочник любит больше всего. Осенью обязательно удаляют корневища пырея и многолетних сорняков, выбирают из земли оставшиеся поврежденные клубни и очищают грядки от остатков больных растений.

Подготовьте почву к следующему сезону

Третий шаг - запомнить места, где личинок нашлось больше всего. Весной такие участки нужно проверить перед посадкой картофеля и корнеплодов. Когда земля прогреется, можно закопать приманки из пророщенного зерна - через 7-10 дней их выкапывают и проверяют, собрались ли поблизости проволочники.

Также стоит продумать севооборот. На сильно зараженных участках не следует каждый год выращивать культуры, которые больше всего страдают от повреждения корней и клубней.

Чего не стоит делать осенью

Не спешите засыпать грядки золой, мелом или доломитовой мукой. Эти вещества не являются надежным средством уничтожения личинок - их вносят только при необходимости, с учетом кислотности почвы. Так же не рассчитывайте, что один посев люпина или использование биопрепарата полностью избавит огород от вредителей.

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