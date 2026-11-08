Арахисовая паста давно стала привычным продуктом на украинских кухнях, однако далеко не каждая баночка на полке одинаково полезна. Рассказываем, по каким признакам отличить качественную пасту, в чем ее польза и вред и какой должна быть дневная норма.

Контроль школьного питания в Украине за последний год усилился, но требовательность украинцев к продуктам на собственной кухне тоже растет. Арахисовая паста - один из самых частых гостей в завтраках, однако не все понимают, как отличить действительно качественный продукт от маркетинговой обертки.

Главное отличие хорошей арахисовой пасты - состав. В качественном продукте должен быть лишь один ингредиент: измельченный арахис. Допустимо небольшое количество соли. Если же на этикетке указаны гидрогенизированные масла, пальмовое масло, большая доля сахара или сиропов - это уже десертный продукт, а не полезная паста.

Еще один признак - консистенция и расслоение. Натуральная паста, где нет стабилизаторов, со временем расслаивается: сверху образуется слой масла, который достаточно перемешать. Если паста не расслаивается вовсе и имеет идеально однородную текстуру - вероятнее всего, в ней есть добавки, которые ее удерживают.

Польза арахисовой пасты

Арахисовая паста - источник растительного белка. В 100 граммах продукта содержится около 25-30 граммов белка, что делает пасту ценной для тех, кто следит за рационом или ограничивает животные продукты. Кроме того, в составе есть полезные ненасыщенные жиры, витамин E, витамины группы B, магний и калий.

Благодаря высокому содержанию клетчатки и белка паста хорошо насыщает, поэтому нескольких ложек утром может хватить, чтобы не чувствовать голода до обеда. Это делает ее популярным выбором для завтрака как в чистом виде, так и с цельнозерновым хлебом или овсянкой.

Возможный вред и кому стоит быть осторожным

Главный риск арахисовой пасты - ее калорийность. В 100 граммах содержится примерно 580-600 килокалорий, поэтому бесконтрольное потребление быстро приводит к избытку энергии в рационе. Арахис также относится к сильным аллергенам, поэтому людям с аллергией на орехи продукт противопоказан.

Важно обращать внимание и на афлатоксины - вещества, которые могут образовываться в арахисе при неправильном хранении. Именно поэтому стоит выбирать продукцию проверенных производителей и хранить пасту в прохладном месте, избегая влаги и прямых солнечных лучей.

Какая дневная норма

Оптимальная дневная порция для взрослого человека - 1-2 столовые ложки арахисовой пасты. Это примерно 16-32 грамма продукта, что дает около 90-190 килокалорий. Такого количества достаточно, чтобы получить пользу от белка и полезных жиров без риска перегрузить рацион.

Для спортсменов или людей с высокой физической активностью порцию можно немного увеличить, но даже тогда не стоит превышать 3 ложки в день без консультации со специалистом. Избыток пасты в рационе нивелирует ее пользу и превращает полезный продукт в источник лишних калорий.

Как выбрать пасту на полке

Перед покупкой проще всего начать с состава на этикетке: в идеале там должен быть только арахис, а иногда еще немного соли. Если же среди первых позиций значатся сахар или гидрогенизированные масла, такую баночку лучше вернуть на полку. Расслоившегося масла сверху бояться не стоит - это скорее признак натурального продукта без стабилизаторов. Выбирать пасту удобнее в стеклянной таре, где сразу видно консистенцию и тот самый слой масла.

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