В ноябре медианная стоимость аренды однокомнатной квартиры в Украине составляет 14 000 гривен в месяц. В одних городах владельцы снижают цены, в других - повышают: заметнее всего жилье подешевело в Днепре, а в Ужгороде - подорожало.

Цены в Украине меняются в разные стороны - в ноябре стоимость аренды квартир движется неравномерно. По индексу аренды MavBot, на который ссылается Новини.LIVE, медианная цена однокомнатной квартиры в стране составляет 14 000 гривен в месяц, но разброс по городам огромный: от 8 200 до 27 300 гривен.

Исследование охватило 2 216 объявлений из 21 города. Данные собрали на сайтах недвижимости, в Telegram-каналах и чатах жилых комплексов. Больше всего однокомнатное жилье подешевело в Днепре, а самым дорогим оно оказалось во Львове.

Где аренда подешевела

По сравнению с предыдущим месяцем наибольшее падение цен зафиксировали в таких городах. В Днепре медианная цена упала до 12 000 гривен - это на 22% дешевле. Тернополь показал 12 800 гривен, то есть минус 13%. В Киеве аренда обойдется в 14 000 гривен, что на 10% ниже, чем месяц назад.

Хмельницкий опустился до 12 800 гривен (минус 9%), Белая Церковь - до 10 000 гривен (минус 8%), а Ирпень - до 15 000 гривен, что на 11% дешевле предыдущего показателя. Львов подешевел лишь на 3% - до 27 300 гривен в месяц.

Где цены, наоборот, выросли

В то же время часть городов показала подорожание. Больше всего выросла аренда в Ужгороде - медианная цена достигла 25 000 гривен, что на 17% больше, чем месяц назад. В Николаеве показатель составляет 8 200 гривен (плюс 11%), а в Буче - 16 000 гривен, что на 14% выше.

Одесса осталась на уровне 11 400 гривен без изменений. Самое дешевое жилье среди городов с достаточным количеством объявлений зафиксировали в Николаеве (8 200 гривен), Белой Церкви (10 000 гривен) и Одессе (11 400 гривен). Самое дорогое - во Львове (27 300 гривен) и Ужгороде (25 000 гривен).

Что влияет на цену аренды

Стоимость зависит не только от города, но и от характеристик конкретной квартиры. На конечную сумму влияют район, площадь, состояние жилья, наличие мебели, бытовой техники и условия отопления. Поэтому при поиске стоит проверять не только заявленную цену, но и что именно входит в нее - коммунальные услуги часто приходится оплачивать отдельно.

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