В октябре 2026 года продукты питания и горючее сформировали львиную долю всех карточных расходов украинцев. На эти две категории пришлось около 60% безналичных платежей граждан.

Цены на продукты в Украине остаются главной статьей расходов для украинцев - в октябре 2026 года продукты питания и горючее вместе обеспечили почти 60% всех карточных платежей граждан, сообщает SPEKA со ссылкой на данные банковской статистики.

Наибольшую долю в структуре безналичных расходов традиционно заняли продукты питания. На втором месте оказалось горючее - бензин, дизель и автогаз, которые украинцы покупают на заправках по всей стране.

Вместе эти две категории оттянули на себя почти шесть из каждых десяти гривен, которые граждане тратили с банковских карт в течение октября. Остальные средства распределились между другими нуждами - коммунальными платежами, одеждой, лекарствами и услугами.

Почему продукты и горючее доминируют в расходах

Рост доли продуктов в карточных платежах объясняется в основном уровнем цен. Продукты питания дорожают уже не первый месяц подряд, и для большинства семей даже базовая продуктовая корзина съедает значительную часть месячного бюджета.

Похожая ситуация и с горючим - стоимость бензина А-95, дизеля и автогаза на украинских АЗС в течение осени менялась, что влияло на сумму, которую водители оставляют на заправках. В частности, ранее Politeka писала об изменении розничных цен на все виды топлива.

Что показывает статистика карточных операций

Данные о структуре безналичных расходов дают представление о реальных финансовых приоритетах украинцев. Существенная доля продуктов свидетельствует, что именно еда остается базовой и самой неотъемлемой потребностью домохозяйств в нынешних условиях.

Показательно и то, что горючее стабильно держится на второй позиции - несмотря на подорожание, украинцы не отказываются от личного транспорта и регулярно заправляют авто.

Как уменьшить расходы на продукты и горючее

Чтобы снизить нагрузку этих двух категорий на семейный бюджет, специалисты советуют планировать закупки: следить за акционными ценами в супермаркетах, составлять список покупок заранее и сравнивать стоимость на разных АЗС перед заправкой.

Ранее Politeka сообщала, как изменились цены на бензин, дизель и автогаз на заправках.

Также Politeka сообщала, что цены на базовые овощи резко взлетели.