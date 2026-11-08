Как ветерану найти работу после службы: когда начинать поиск, как перевести военный опыт в гражданское резюме, какие программы обучения и гранты доступны и на какую зарплату рассчитывать.

Помощь ветеранам в Украине после возвращения со службы не завершается на выплатах - многие защитники ищут работу, переучиваются на новую профессию или открывают собственное дело. На этот запрос есть конкретные государственные и международные инструменты с чёткими суммами.

Специалисты советуют не спешить с трудоустройством сразу после демобилизации. Сначала стоит взять паузу, определиться с целями и только потом просматривать вакансии, ведь поспешное решение может усложнить адаптацию к гражданской жизни.

Как перевести военный опыт в резюме

Главный совет - не занижать ветеранский опыт, а перевести его «на язык» гражданского работодателя. Например, вместо должности «наводчик» стоит описать навыки точного выполнения задач, соблюдения инструкций и работы в команде. Командирский опыт уместно подавать как управленческие компетенции: планирование, координация людей, принятие решений в стрессовых условиях.

Для адаптации резюме существуют готовые инструменты и примеры, в частности на платформах поиска работы. Отдельно советуют подготовить понятное, структурированное резюме и сразу пользоваться доступными программами обучения и переквалификации.

Гранты на обучение и собственное дело

Ветерану доступны государственные, городские и международные программы. Среди самых известных - программа «єРобота», по которой на открытие собственного бизнеса можно получить грант до 250 тысяч гривен. Размещено это предложение на портале «Дія.Освіта» в разделе курсов и грантов для ветеранов.

Украинский ветеранский фонд поддерживает ветеранский бизнес значительно большими суммами - до 1,5 миллиона гривен. Часть курсов и программ финансируют международные доноры, поэтому обучение может быть бесплатным для участника.

Зарплатные ожидания: от военных выплат к гражданскому рынку

Ветераны часто замечают большую разницу между военными выплатами и гражданскими предложениями. В Силах обороны общая сумма с боевыми доплатами может достигать 100 тысяч гривен и больше в месяц, тогда как средняя зарплата на гражданской должности составляет примерно 25-30 тысяч гривен.

Часть этой разницы объясняют тем, что военные выплаты включают доплаты за риск, надбавки и льготы. Для честного сравнения предлагают формулу: рыночная зарплата равна общей военной зарплате минус доплаты за риск, бонусы, жильё и льготы. После такого пересчёта сумма может быть примерно на 20% ниже или даже выше предыдущего военного дохода.

Отдельная типичная проблема - отсутствие обратной связи от работодателей после подачи резюме. Это касается многих кандидатов независимо от опыта, поэтому специалисты советуют рассматривать больше вакансий: более широкий охват заявок повышает шансы получить приглашение на собеседование.

Что делать практически

Дать себе паузу после службы и определить цели нового этапа.

Перевести военные навыки в гражданские формулировки в резюме.

Посмотреть «єРобота» на портале «Дія.Освіта» - грант до 250 тысяч гривен.

Обратиться в Украинский ветеранский фонд - поддержка до 1,5 миллиона гривен.

Подаваться на большее количество вакансий, не ожидая ответа от каждой.

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