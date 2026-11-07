С января 2026 года государство ввело целый перечень выплат для семей с детьми - от помощи при беременности до разовой поддержки первоклассников. Размеры достигают от 7000 грн в месяц до 50 000 грн единоразово на ребенка.

Денежная помощь для украинских семей с детьми с начала 2026 года стала заметно больше. Государство выстроило систему выплат, которая сопровождает семью от беременности женщины до первого класса ребенка. Какие именно суммы можно получить, рассказала начальник Главного управления Пенсионного фонда Украины в Донецкой области Наталья Рад, сообщает «Патриот Донбасса».

Самое большое изменение коснулось помощи при рождении. Для детей, родившихся после 31 декабря 2025 года, выплата составляет 50 000 грн единоразово. Для малышей, появившихся на свет до 31 декабря 2025 года включительно, действует прежняя схема - 41 280 грн: 10 320 грн выплачивают сразу, остальное по 860 грн ежемесячно в течение 36 месяцев. Если родилось двое или больше детей, помощь начисляют на каждого ребенка отдельно.

Деньги получает один из родителей или опекун, с которым ребенок постоянно проживает. Обратиться нужно в течение 12 месяцев со дня рождения. Выплату зачисляют на лицевой счет в уполномоченном банке или выдают через выплатные объекты АО «Укрпочта».

Какие выплаты действуют с января 2026 года

Первый этап - помощь в связи с беременностью и родами. На нее могут рассчитывать женщины, не застрахованные в системе общеобязательного государственного соцстрахования, в том числе несовершеннолетние. Размер - 7000 грн в месяц. Стандартная продолжительность - 70 дней до родов и 56 после (70, если были осложнения). Для женщин 1-3 категорий Чернобыльской катастрофы помощь предоставляют за 180 дней отпуска. Обратиться следует не позднее чем через шесть месяцев после окончания отпуска.

После рождения родители также могут получить «Пакунок малюка» - натуральную помощь или денежную компенсацию на выбор. Компенсация составляет три прожиточных минимума для детей до шести лет, в 2026 году это 8451 грн.

Далее назначают помощь для ухода за ребенком до одного года - 7000 грн в месяц на каждого ребенка. Для детей с инвалидностью применяют коэффициент 1,5, то есть 10 500 грн. Получает ее мать или другой законный представитель, который фактически ухаживает за младенцем. Важно: если по состоянию на 1 января 2026 года ребенку еще не исполнился год, семья тоже имеет право на выплату. Средства перечисляют на текущий счет со специальным режимом использования.

Для родителей детей от одного до трех лет, которые совмещают воспитание с работой, ввели новый вид помощи - «єЯсла». Размер - 8000 грн в месяц на каждого ребенка, для детей с инвалидностью - 12 000 грн. Получить могут родители или опекуны, которые вышли на работу на полный рабочий день после того, как ребенку исполнился год.

Завершает цикл единоразовая выплата для первоклассников - «Пакунок школяра» на 5000 грн. Заявление нужно подать до 1 ноября текущего года. Деньги предоставляют в безналичной форме на специальный счет, потратить их можно только на школьные принадлежности, книги, одежду и обувь в течение 180 календарных дней.

Выплаты для усыновителей и опекунов

Усыновители ребенка-сироты или ребенка, лишенного родительской опеки, получают помощь в размере 50 000 грн (или 41 280 грн в зависимости от даты решения суда). Если ребенка усыновила супружеская пара, выплату назначают одному из супругов по их усмотрению. Заявление подают в течение 12 месяцев со дня вступления в законную силу решения суда.

Отдельно предусмотрена помощь на детей под опекой или попечительством. Ее размер - разница между нормативом и среднемесячным доходом ребенка: 2,5 прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста или 3,5 - для ребенка с инвалидностью. Назначают на 12 месяцев.

Одинокие матери, одинокие усыновители или мать либо отец в случае смерти одного из родителей могут получать помощь до 18 лет ребенка (до 23 лет, если он учится на дневной форме). Сумму рассчитывают как разницу между 100% прожиточного минимума для ребенка соответствующего возраста и среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека.

Также государство поддерживает семьи, которые ухаживают за ребенком с тяжелым заболеванием без установления инвалидности - онкологией, ДЦП, редкими орфанными болезнями, тяжелыми травмами и т.д. Ежемесячно платят два прожиточных минимума для ребенка соответствующего возраста. Выплату назначают на шесть месяцев.

Как оформить выплату

По большинству видов помощи нужно обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда, ЦНАП или отправить документы почтой. Базовый пакет - заявление установленной формы и свидетельство о рождении ребенка. Для опекунов дополнительно нужно решение об установлении опеки, для «єЯсел» - копия приказа о выходе на работу. На часть выплат заявление можно подать через портал «Дія», если доступна техническая возможность.

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