Евросоюз ввел новый регламент, по которому системы контроля внимания водителя больше нельзя деактивировать навсегда. Электронный ассистент будет включаться после каждого запуска двигателя.

Правила для водителей и авто меняются на европейском рынке - все новые машины отныне будут обязательно оснащаться системой контроля внимания водителя ADDW, которую невозможно отключить навсегда.

Электронный ассистент будет автоматически включаться после каждого запуска двигателя, так что водителям придется привыкать к постоянному наблюдению со стороны электроники. Об этом сообщает Auto24 со ссылкой на официальный регламент Европейской комиссии.

Кого коснутся изменения

Нововведение касается исключительно новых транспортных средств, поступающих в продажу на европейском рынке с 7 июля 2026 года. Владельцам подержанных автомобилей волноваться не стоит - закон не имеет обратной силы, поэтому дооснащать старые легковушки камерами никого не заставят.

Согласно регламенту 2023/2590 автопроизводители потеряли право разрешать постоянную деактивацию функции Advanced Driver Distraction Warning через обычные настройки меню. Даже вмешательство работников автомастерских для отключения этого функционала теперь под строгим запретом.

Как работает система

Головная боль для многих автомобилистов - именно алгоритм работы системы. Звуковые предупреждения можно отключить во время текущей поездки, но как только вы заглушите и снова заведете двигатель, электронный "смотритель" вернется в активное состояние.

В зависимости от модели авто технология использует салонную камеру или инфракрасные датчики, непрерывно сканирующие положение головы и направление взгляда человека за рулем. На скорости свыше 50 км/ч электроника начинает бить тревогу, если вы отвели глаза от дороги более чем на 3,5 секунды.

На практике это означает, что длительное "залипание" в экран мультимедийной системы или попытка настройки климат-контроля на ходу гарантированно вызовет резкий звуковой сигнал. В то же время европейские чиновники успокаивают: быстрый взгляд в зеркало заднего вида не будет провоцировать ложных срабатываний.

Что делать водителю

По словам представителей европейских регуляторных органов, главная цель инициативы - предупреждение водителя об опасности, а не сбор данных для штрафов. Никакие записи о поведении за рулем не будут передаваться в полицию.

Исследование компании Allianz показало, что поиск нужной функции на дисплее заставляет водителя отводить взгляд в среднем на три секунды, что на скорости 130 км/ч составляет более 100 метров "слепой" езды. Поэтому тенденция к контролю за электроникой набирает обороты во всем мире: организация Euro NCAP с 2026 года будет снижать баллы безопасности тем авто, где базовые функции спрятаны глубоко в меню.

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