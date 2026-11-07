Ветераны и ветеранки, которые арендуют жилье, могут получать ежемесячную компенсацию от государства - в Киеве, Днепре, Львове и Одессе она достигает 6 656 гривен в месяц. Рассказываем, кому назначают помощь, сколько платят в разных городах и как ее оформить.

Аренда жилья в Украине стоит недешево, поэтому ежемесячная компенсация от государства перед зимой становится для ветеранов существенной поддержкой. Но одного удостоверения УБД недостаточно, поясняют в национальном медиапортале «Ветеран»: учитывают обстоятельства службы, жилищную ситуацию и другие выплаты. Правила устанавливает постановление Кабмина №252 от 7 марта 2025 года.

Кто имеет право на компенсацию

Программа охватывает определенные постановлением категории уволенных со службы защитников, в том числе тех, кто имеет статус УБД или инвалидность вследствие войны. Обратиться могут и определенные категории уволенных участников обороны, которые еще не оформили статус. Кроме удостоверения, нужно предусмотренное порядком жилищное основание: повреждение или уничтожение собственного жилья, вынужденное перемещение без доступного собственного жилья или аренда во время амбулаторной реабилитации.

Сколько выплачивают в 2026 году

По разъяснению Минветеранов, месячные предельные суммы в 2026 году такие:

6 656 гривен - Киев, Днепр, Львов и Одесса;

4 992 гривны - другие областные центры;

3 328 гривен - остальные населенные пункты.

Более дорогую аренду придется доплачивать самостоятельно. Компенсацию назначают на срок договора, но сначала не более чем на шесть месяцев. Если собственного жилья нет, возможно продление еще на шесть месяцев.

Какой нужен договор аренды

Договор должен быть письменным: с данными сторон, описанием жилья, сроком аренды, суммой и порядком оплаты, правами и обязанностями сторон. Аренда у определенных постановлением родственников заявителя или его супруга либо супруги станет основанием для отказа.

Можно ли совмещать выплаты

Компенсацию не назначают, если заявитель уже получает помощь на проживание ВПЛ или субсидию на аренду. Полученная компенсация на приобретение жилья или за поврежденное либо уничтоженное жилье тоже может стать основанием для отказа - с предусмотренными постановлением исключениями.

Куда обращаться и какие документы нужны

Заявление подают в подразделение ветеранской политики по месту арендованного жилья или через ЦНАП - услуга 02606. Стоит подготовить документы о личности, службе и жилищных обстоятельствах, письменный договор аренды и реквизиты IBAN. Полный перечень поможет определить специалист по сопровождению ветеранов.

Ранее Politeka сообщала, аренда домов в Киевской области сравнялась со столицей.

Также Politeka сообщала, сколько лет аренды стоит собственное жилье в городах Украины.