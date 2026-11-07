Психологи называют это технопомехами - когда смартфон взрослого прерывает живой контакт с ребенком, а последствия могут быть серьезнее, чем кажется.

Дети и внимание взрослых связаны гораздо теснее, чем кажется. Мы ограничиваем детям время перед экраном, контролируем игры и соцсети, но редко замечаем, сколько времени сами проводим в телефоне, пока ребенок пытается привлечь наше внимание.

"Убери телефон", "Хватит смотреть в экран" - знакомые фразы для многих родителей. Но есть нюанс, о котором взрослые часто забывают: дети перенимают не только наши слова, но и ежедневные привычки. На это обращает внимание издание Psychology Today.

Важно не только то, сколько времени ребенок проводит со смартфоном, но и то, как часто родители отвлекаются на собственные устройства во время общения с ним. Речь не о полном отказе от технологий, а о том, какую модель поведения с гаджетами мы демонстрируем дома.

Когда смартфон важнее детского внимания

Когда взрослые пользуются телефонами, они примерно впятеро реже реагируют на попытки ребенка привлечь внимание, а если и отвечают, то делают это менее вовлеченно. Ребенок может воспринять это как сигнал: его слова и потребности сейчас не на первом месте.

Часто все происходит автоматически: взрослый отвечает на сообщения во время ужина, проверяет уведомления, пока ребенок рассказывает о своем дне, или листает новости во время совместной игры.

Регулярное отвлечение на телефон может сказаться на эмоциональном состоянии ребенка. Исследователи связывают родительское игнорирование с тревожностью, депрессивными проявлениями, агрессивным поведением, низкой самооценкой и слабыми социально-эмоциональными навыками.

Дети перенимают цифровые привычки взрослых

Ученые используют термин "технопомехи" (technoference) - ситуации, когда гаджеты прерывают или усложняют живое взаимодействие между членами семьи. Ребенок усваивает определенную модель отношений с техникой.

В частности, если родители постоянно прерывают разговоры ради сообщений, ребенок воспринимает это как норму. Если взрослые достают телефон каждый раз, когда появляется свободная минута, ребенок перенимает привычку сразу заполнять скуку экраном.

Как телефон родителей замедляет развитие ребенка

Есть и конкретные цифры по развитию. Каждый дополнительный час ежедневного использования смартфона кем-то из родителей замедляет прогресс в развитии словарного запаса ребенка. Кроме того, использование технологий в присутствии детей связывают с трудностями когнитивного развития, большим количеством поведенческих и эмоциональных проблем и увеличением времени, которое дети сами проводят перед экранами.

В то же время большинство таких исследований устанавливают лишь статистические связи, а не доказывают, что именно смартфоны родителей напрямую вызывают проблемы. На результаты могут влиять и другие факторы.

Что делать родителям, чтобы уменьшить вред

Психологи советуют начать с простых шагов: убирать телефон во время еды и совместных игр, выделять время без гаджетов на общение с ребенком, а когда отвечаете на сообщения - объяснять, почему отвлеклись, и возвращать внимание ребенку.

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