Как понять, что ребенка травят, а не просто произошла ссора между одноклассниками. Психолог Ольга Рудяка-Петриченко объяснила разницу и назвала три ключевых признака буллинга.

Изменения в школах в Украине касаются не только программ и законов, но и того, как дети чувствуют себя каждый день. Психолог Ольга Рудяка-Петриченко в эфире Громадського радіо объяснила, как отличить настоящий буллинг от обычного школьного конфликта и когда родителям действительно стоит вмешаться.

Буллинг в школах никуда не исчез, подчеркнула специалист. По ее словам, бывают волны, когда травли становится больше или меньше, но в целом проблема есть, и с ней постоянно работают.

В последнее время самой распространенной формой стал кибербуллинг - травля через интернет. Это связано с тем, что дети и подростки много времени проводят в сети, а большая часть учеников учится дистанционно. Поэтому обычная психологическая травля или физическое насилие все чаще заменяется кибербуллингом.

Психолог объяснила: детский и подростковый буллинг отличаются. Младшие дети реагируют эмоциональнее - подрались, поссорились, и конфликт легче сходит на нет. А старшие чаще объединяются против кого-то одного, у них играют гормоны, поэтому реакции острее.

Три признака буллинга - когда конфликт становится травлей

Не каждый конфликт является буллингом, подчеркнула Ольга Рудяка-Петриченко. Чтобы это определить, следует смотреть на три вещи: насколько ситуация повторяется, насколько агрессивно поведение и каково равенство сил между сторонами.

Если кто-то один на один с кем-то поссорился - это не буллинг. Но если ситуация постоянно повторяется или кто-то объединился против одного или нескольких человек - это уже признаки буллинга.

Специалист выделила три основных признака систематической травли:

повторяемость агрессивного поведения;

неравенство сил;

невозможность или сложность для ребенка защитить себя.

То есть если в классе кого-то обозвали или даже произошла драка, но все выяснили и история закончилась - это не буллинг. Если же это повторяющаяся история, и ребенок постоянно чувствует давление от одного человека или группы, то это точно проявления буллинга. При этом каждую ситуацию следует рассматривать в контексте.

Что делать родителям, если ребенок рассказал о травле

Буллинг редко рассасывается сам по себе. Если ребенок рассказал родителям о травле, но попросил никому не говорить, взрослым следует спокойно поговорить с ним и объяснить, какие последствия для него будет иметь давление. Оставить все как есть и ничего не решать - только хуже для ребенка.

Детям нужно объяснять, что не с каждой агрессией и не с каждым буллингом они могут справиться самостоятельно. Все факты травли по возможности следует фиксировать - сохранять скриншоты переписок, записывать даты и обстоятельства. В критической ситуации нужно обращаться в полицию. Также стоит говорить с теми, кто занимается травлей, и объяснять им последствия их действий.

К решению ситуации должны быть привлечены и родители, и учителя, а в некоторых случаях - и руководство школы. Обязательно должен быть специалист - психолог, который поможет решить ситуацию, подытожила психолог.

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