Народный артист поделился простыми советами, которые пригодятся каждому владельцу участка: как засолить капусту на зиму и чем удобрять клубнику, чтобы ягоды вырастали до 50 граммов.

Цены на базовые овощи в Украине резко взлетели этой осенью, поэтому владельцы приусадебных участков все чаще делают ставку на собственный урожай. Народный артист Украины Павел Зибров, который уже более 20 лет живет в загородном поместье под Киевом, поделился проверенными рецептами консервации с домашнего огорода.

В поместье певца неподалеку от Василькова на территории около одного гектара разбит настоящий огород с традиционным борщевым набором: кабачки, перец, огурцы, помидоры и капуста. Этой осенью артист особенно гордится урожаем и рассказал в интервью изданию BLIK.ua, что до сих пор сам возится возле грядок.

Сколько банок и чем закрывает артист

По словам Зиброва, на зиму его семья заготавливает семь-восемь трехлитровых банок огурцов и помидоров. «У меня капуста растет на огороде. Я сам себе огурчики и помидорчики посадил. На зиму имею семь-восемь трехлитровых банок. И сейчас еще небольшую кадушечку капусты нашинковал. Такая закуска в нашей семье стабильна», - рассказал певец.

Квашеную капусту он советует делать максимально просто - только с морковью и солью, без каких-либо сложных ингредиентов. А ее рассол, по словам артиста, чрезвычайно полезен для пищеварения.

Секрет гигантской клубники

Отдельной гордостью Зиброва является ремонтантная клубника сорта «Алина». Ягоды вырастают весом от 30 до 50 граммов каждая. Секрет прост: кусты высажены на грядках с черным агроволокном, которое сохраняет влагу и подавляет сорняки, а сам сорт плодоносит вплоть до заморозков.

В саду также растут большие кусты малины, голубики, крыжовника и смородины, а также яблони, груши и капризные гибриды. Украшением участка является аллея гортензий, подаренных артисту звездными друзьями.

Как подготовить участок к зиме

Поместье певца полностью автономно: к холодам он установил солнечные панели, а также дизельный и газовый генераторы. Рядом с огородом - собственное зарыбленное озеро, где артист любит рыбачить.

Такой подход - готовый пример для владельцев участков: консервация собственного урожая в банки не только экономит семейный бюджет осенью, когда цены на овощи растут, но и дает гарантированно качественную закуску на всю зиму.

Ранее Politeka сообщала, какие овощи борщевого набора выросли в цене этой осенью.

Также Politeka сообщала, где в Виннице купить овощи дешевле, чем в супермаркетах.