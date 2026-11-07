Народний артист поділився простими порадами, які стануть у пригоді кожному власнику ділянки: як засолити капусту на зиму і чим удобрювати полуницю, щоб ягоди виростали до 50 грамів.

Ціни на базові овочі в Україні різко злетіли цієї осені, тож власники присадибних ділянок дедалі частіше роблять ставку на власний урожай. Народний артист України Павло Зібров, який уже понад 20 років живе в заміському маєтку під Києвом, поділився перевіреними рецептами консервації з домашнього городу.

У маєтку співака неподалік Василькова на території близько одного гектара розбитий справжній город із традиційним борщовим набором: кабачки, перець, огірки, помідори та капуста. Цієї осені артист особливо пишається врожаєм і розповів в інтерв'ю виданню BLIK.ua, що досі самостійно порається біля грядок.

Скільки банок і чим закриває артист

За словами Зіброва, на зиму його родина заготовляє сім-вісім трилітрових банок огірків і помідорів. «У мене капуста росте на городі. Я сам собі огірочки й помідорчики посадив. На зиму маю сім-вісім трилітрових банок. І зараз ще невеличку діжечку капусти нашинкував. Така закуска в нашій родині є стабільно», - розповів співак.

Квашену капусту він радить робити максимально просто - лише з морквою та сіллю, без жодних складних інгредієнтів. А її розсіл, за словами артиста, надзвичайно корисний для травлення.

Секрет велетенської полуниці

Окремою гордістю Зіброва є ремонтантна полуниця сорту «Аліна». Ягоди виростають вагою від 30 до 50 грамів кожна. Секрет простий: кущі висаджені на грядках із чорним агроволокном, яке зберігає вологу та пригнічує бур'ян, а сам сорт плодоносить аж до заморозків.

У саду також ростуть великі кущі малини, лохини, аґрусу та смородини, а також яблуні, груші й вибагливі гібриди. Окрасою ділянки є алея гортензій, подарованих артистові зірковими друзями.

Як підготувати ділянку до зими

Маєток співака повністю автономний: до холодів він встановив сонячні панелі, а також дизельний і газовий генератори. Поруч із городом - власне зарибнене озеро, де артист любить рибалити.

Такий підхід - готовий приклад для власників ділянок: консервація власного врожаю в банки не лише економить сімейний бюджет восени, коли ціни на овочі зростають, а й дає гарантовано якісну закуску на всю зиму.

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