Водії масово плутають призначення нейтральної передачі на автоматичній коробці та марно зношують трансмісію. Розповідаємо, у яких ситуаціях режим N справді необхідний, а коли його краще взагалі не торкатися.

Прогрівання авто взимку і правильні звички за кермом рятують трансмісію від зайвого зносу. Одна з найпоширеніших помилок водіїв - неправильне використання нейтральної передачі на машинах з автоматичною коробкою, яке лише шкодить вузлу та створює небезпечні ситуації на дорозі.

Фахівці видання Totalcar розвінчали міфи навколо режиму N і нагадали, коли його використання справді виправдане, а коли - категорично заборонене. У повсякденній їзді все зводиться до базових режимів: D для руху вперед, R для заднього ходу і P для паркування. А от загадкова літера N лишається загадкою для багатьох власників авто.

Коли режим N справді життєво необхідний

Насправді нейтраль потрібна лише в кількох специфічних ситуаціях. Перша - буксирування або переміщення несправної машини на евакуатор. Експерти підкреслюють: категорично заборонено тягнути авто із заглушеним двигуном на ведучих колесах. Масляний насос «автомата» працює виключно при заведеному моторі, а без циркуляції мастила вузол лишається без охолодження і змащування, виходячи з ладу за лічені хвилини.

Другий сценарій - автоматичні мийки, де автомобіль переводять у нейтраль для транспортування конвеєрною стрічкою. Третій, вкрай рідкісний випадок - аварійна ситуація на кшталт заклинювання педалі газу, коли перемикання в N миттєво розриває зв'язок мотора з колесами.

Що категорично не можна робити з «автоматом»

Водії часто переносять на сучасні трансмісії шкідливі звички з механічних коробок. Зокрема, безглуздо переводити селектор у нейтраль на світлофорах: жодної істотної економії пального це не дає, зате постійні маніпуляції між D і N прискорюють знос внутрішніх деталей. Бажання не сліпити водія позаду стоп-сигналами краще вирішувати за допомогою стоянкового гальма або режиму P.

Крім того, міфом лишається економія пального під час руху накатом з гірки в нейтральному положенні. Сучасні електронні системи на ввімкненій передачі в режимі примусового холостого ходу не споживають пального, тоді як на «нейтралці» двигун спалює суміш для підтримання холостих обертів, позбавляючи водія корисного ефекту гальмування двигуном.

Неприпустимо й лишати автомобіль на парковці виключно в режимі N на ручнику. Для надійної фіксації існує позиція P, яка активує спеціальний механічний стопор вихідного вала коробки і гарантує захист від самовільного скочування машини.

Коротко: коли нейтраль потрібна, а коли ні

Тягнути авто із заглушеним двигуном на ведучих колесах - заборонено, вузол виходить з ладу за хвилини.

На світлофорі вмикати N безглуздо - економії пального немає, а знос деталей зростає.

Рух накатом у нейтралі не економить пальне, а навпаки збільшує його витрату.

На парковці лише N із ручником - ненадійно, завжди вмикайте P.

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