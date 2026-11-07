Прогноз погоди на тиждень в Одеській області з 8 по 14 листопада показує стрімкий перепад температур: від лише +7° на початку тижня до +17° у суботу, 14 листопада, коли повітря прогріється майже вдвічі.

Погода різко зміниться в Одеській області - про це попереджали синоптики й минулого тижня, а нові дані Гідрометцентру показують, що тенденція до стрімкого потепління збережеться і цього разу: якщо на початку тижня вдень буде лише +7°, то до суботи, 14 листопада, термометри покажуть +17°.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, протягом тижня з 8 по 14 листопада денна температура в Одеській області коливатиметься від +7° до +17°.

У неділю, 8 листопада, повітря вдень прогріється лише до +7°, а вночі охолоне до +1°. Небо буде малохмарним, опадів синоптики не прогнозують.

У понеділок, 9 листопада, денна температура залишиться на позначці +7°, а нічна підніметься до +4°. Хмарність малохмарна, без опадів.

У вівторок, 10 листопада, стовпчики термометрів вдень підніматимуться до +12°, вночі - до +6°. Хмарність мінлива, і синоптики прогнозують можливі опади.

У середу, 11 листопада, вдень утримається +12°, а вночі потеплішає до +10°. Хмарність залишиться мінливою, можливі опади збережуться.

У четвер, 12 листопада, вдень температура втримається на позначці +12°, а вночі опуститься до +4°. Небо буде хмарним з проясненнями, без опадів.

У п'ятницю, 13 листопада, повітря прогріється до +14° вдень, вночі похолодає лише до +12°. Хмарно з проясненнями, опадів не очікується.

У суботу, 14 листопада, настане найтепліший день тижня - вдень +17°, вночі +14°. Хмарність мінлива, без опадів.

Отже, найтепліше в Одеській області буде в суботу, 14 листопада, коли вдень потеплішає до +17°, а найпрохолодніше - на початку тижня, в неділю та понеділок, коли максимум становитиме лише +7°. Перепад температур за тиждень сягне 10°. Опади синоптики прогнозують у вівторок, 10 листопада, та в середу, 11 листопада.

Через такий стрімкий перепад температур синоптики радять одеситам одягатися тепліше на початку тижня, особливо людям похилого віку, аби уникнути переохолодження вранці та ввечері. У вівторок і середу, коли можливі опади, варто взяти з собою парасольку та бути обережними за кермом через слизьку дорогу.

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