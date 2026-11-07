За год однокомнатные квартиры в Черновцах на вторичном рынке подорожали на 15% - до 62 тысяч долларов. Двухкомнатные и трехкомнатные оценивают еще дороже.

Подорожание квартир в Украине коснулось и Черновцов - за последние месяцы стоимость собственного жилья в городе заметно выросла, и теперь за однокомнатную квартиру просят на 15% больше, чем год назад.

На вторичном рынке Черновцов однокомнатные квартиры подорожали до 62 тысяч долларов. Это рост на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщает OBOZ.UA со ссылкой на данные аналитиков рынка недвижимости.

Двухкомнатные квартиры в Черновцах сейчас стоят в среднем 85 тысяч долларов. Дороже всего обходится трехкомнатное жилье - за него просят около 109 тысяч долларов на вторичном рынке.

Почему жилье в Черновцах дорожает

Черновцы остаются одним из городов, где цены на недвижимость держатся на сравнительно высоком уровне несмотря на общую ситуацию в стране. Стабильный спрос поддерживается ограниченным количеством новых предложений на вторичном рынке.

Курс доллара и общая инфляция также отражаются на цифрах в объявлениях. Продавцы ориентируются на валютную стоимость, поэтому изменения курса напрямую влияют на конечную цену в гривнах.

На что смотреть покупателю

Тем, кто собирается покупать квартиру в Черновцах, эксперты советуют прежде всего проверять документы на право собственности и отсутствие обременений в реестре, а также внимательно читать предварительный договор с авансом, чтобы не потерять деньги.

Также стоит сравнить несколько похожих предложений в одном районе: разрыв между заявленной ценой и реальной стоимостью сделки часто достигает нескольких процентов, и торг вполне уместен.

Ранее Politeka сообщала, в каких городах аренда квартир выросла вдвое за год.

Как сообщала Politeka, цены на недвижимость в Украине изменились осенью 2026 года.