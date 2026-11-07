Подорожание квартир в Украине коснулось и Черновцов - за последние месяцы стоимость собственного жилья в городе заметно выросла, и теперь за однокомнатную квартиру просят на 15% больше, чем год назад.
На вторичном рынке Черновцов однокомнатные квартиры подорожали до 62 тысяч долларов. Это рост на 15% по сравнению с прошлым годом, сообщает OBOZ.UA со ссылкой на данные аналитиков рынка недвижимости.
Двухкомнатные квартиры в Черновцах сейчас стоят в среднем 85 тысяч долларов. Дороже всего обходится трехкомнатное жилье - за него просят около 109 тысяч долларов на вторичном рынке.
Почему жилье в Черновцах дорожает
Черновцы остаются одним из городов, где цены на недвижимость держатся на сравнительно высоком уровне несмотря на общую ситуацию в стране. Стабильный спрос поддерживается ограниченным количеством новых предложений на вторичном рынке.
Курс доллара и общая инфляция также отражаются на цифрах в объявлениях. Продавцы ориентируются на валютную стоимость, поэтому изменения курса напрямую влияют на конечную цену в гривнах.
На что смотреть покупателю
Тем, кто собирается покупать квартиру в Черновцах, эксперты советуют прежде всего проверять документы на право собственности и отсутствие обременений в реестре, а также внимательно читать предварительный договор с авансом, чтобы не потерять деньги.
Также стоит сравнить несколько похожих предложений в одном районе: разрыв между заявленной ценой и реальной стоимостью сделки часто достигает нескольких процентов, и торг вполне уместен.
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