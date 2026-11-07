С 1 января 2027 года ежемесячная надбавка к пенсии участников боевых действий может вырасти с 648,75 до 719,5 гривни. Правительство заложило в проекте государственного бюджета новый прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц.

Пенсии для участников боевых действий в Украине могут вырасти уже с 1 января 2027 года. Правительство предлагает повысить ежемесячную надбавку к пенсии УБД с 648,75 до 719,5 гривни, и все из-за нового прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, который заложили в проект государственного бюджета на 2027 год.

Размер доплаты закреплен в законе «О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты». Ветеранам начисляют четверть прожиточного минимума для нетрудоспособных. Сейчас этот показатель составляет 2 595 гривен, поэтому действующая надбавка равна 648,75 гривни.

По бюджетному предложению Кабмина прожиточный минимум для этой категории должен вырасти на 10,9 процента, то есть с 2 595 до 2 878 гривен. Именно поэтому надбавка поднимется до 719,5 гривни, а это примерно на 71 гривню больше, чем сейчас. Об этом сообщает издание today.ua со ссылкой на 24 Канал. Документ поступил в Верховную Раду еще в середине сентября, и окончательные цифры будут зависеть от того, в какой редакции парламент его примет.

Кто имеет право на льготную пенсию

Участники боевых действий могут выйти на пенсию раньше гражданских. Для этого мужчинам нужно иметь не менее 25 лет страхового стажа, а женщинам - от 20 лет. Размер выплаты определяют по продолжительности стажа и средней зарплате, с которой уплачивались страховые взносы.

Возвращение пенсионера на военную службу не лишает его уже назначенной пенсии. После увольнения выплату пересчитывают и учитывают дополнительный период службы.

Отдельную доплату могут получать пенсионеры с государственными наградами за заслуги перед Украиной. Ее размер зависит от награды и составляет от 596,85 до 1 038 гривен.

Как оформить надбавку

Пенсионный фонд обычно начисляет доплату автоматически, когда ветерану назначают пенсию по возрасту. Если деньги не поступают или статус УБД получен недавно, нужно подать заявление. Сделать это можно в сервисном центре ПФУ или через веб-портал фонда.

Для оформления понадобятся паспорт, идентификационный код, удостоверение участника боевых действий и военный билет. Специалисты фонда также могут попросить справку об участии в обороне страны и документы, подтверждающие трудовой стаж.

Ранее Politeka сообщала, надбавки к пенсии для лиц с инвалидностью вследствие войны: в ПФУ рассказали, сколько доплачивают.

Также Politeka сообщала, пенсии заморозят с 2027 года: три категории пенсионеров должны пройти идентификацию.