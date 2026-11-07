З 1 січня 2027 року щомісячна надбавка до пенсії учасників бойових дій може зрости з 648,75 до 719,5 гривні. Уряд заклав у проєкті державного бюджету новий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб.

Пенсії для учасників бойових дій в Україні можуть зрости вже з 1 січня 2027 року. Уряд пропонує підвищити щомісячну надбавку до пенсії УБД із 648,75 до 719,5 гривні, і все через новий прожитковий мінімум для непрацездатних осіб, який заклали в проєкт державного бюджету на 2027 рік.

Розмір доплати закріплений у законі «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту». Ветеранам нараховують четвертину прожиткового мінімуму для непрацездатних. Зараз цей показник становить 2 595 гривень, тому чинна надбавка дорівнює 648,75 гривні.

За бюджетною пропозицією Кабміну прожитковий мінімум для цієї категорії має зрости на 10,9 відсотка, тобто із 2 595 до 2 878 гривень. Саме тому надбавка підніметься до 719,5 гривні, а це приблизно на 71 гривню більше, ніж зараз. Про це повідомляє видання today.ua з посиланням на 24 Канал. Документ надійшов до Верховної Ради ще в середині вересня, і кінцеві цифри залежатимуть від того, у якій редакції парламент його ухвалить.

Хто має право на пільгову пенсію

Учасники бойових дій можуть вийти на пенсію раніше, ніж цивільні. Для цього чоловікам потрібно мати щонайменше 25 років страхового стажу, а жінкам - від 20 років. Розмір виплати визначають за тривалістю стажу та середньою зарплатою, з якої сплачувалися страхові внески.

Повернення пенсіонера на військову службу не позбавляє його вже призначеної пенсії. Після звільнення виплату перераховують і враховують додатковий період служби.

Окрему доплату можуть отримувати пенсіонери з державними нагородами за заслуги перед Україною. Її розмір залежить від нагороди і становить від 596,85 до 1 038 гривень.

Як оформити надбавку

Пенсійний фонд зазвичай нараховує доплату автоматично, коли ветерану призначають пенсію за віком. Якщо гроші не надходять або статус УБД отримали нещодавно, потрібно подати заяву. Зробити це можна в сервісному центрі ПФУ або через вебпортал фонду.

Для оформлення знадобляться паспорт, ідентифікаційний код, посвідчення учасника бойових дій та військовий квиток. Спеціалісти фонду також можуть попросити довідку про участь в обороні країни та документи, що підтверджують трудовий стаж.

Раніше Politeka повідомляла, надбавки до пенсії для осіб з інвалідністю внаслідок війни: у ПФУ розповіли, скільки доплачують.

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