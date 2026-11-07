Прогноз погоди на тиждень у Київській області з 8 по 14 листопада обіцяють синоптики: максимум повітря вдень сягне +13° у п'ятницю, 13 листопада, а мінімум опуститься до +5° у середу, 11 листопада, тоді ж очікують опади.

Прогноз погоди на минулий тиждень у Київській області вже попереджав про дощі, а новий тиждень з 8 по 14 листопада принесе киянам ще й різкий перепад температур - від +5° до +13° вдень.

За прогнозом синоптиків Українського гідрометцентру, денні температури протягом тижня коливатимуться від +5° до +13°, а нічні - від 0° до +9°.

У неділю, 8 листопада, в області буде хмарно з проясненнями, опадів не очікується. Вдень повітря прогріється до +6°, а вночі охолоне до 0°.

У понеділок, 9 листопада, погода залишиться без опадів, хмарно з проясненнями. Стовпчики термометрів вдень покажуть +6°, вночі - +3°.

У вівторок, 10 листопада, небо буде малохмарним, опадів не передбачається. Вдень температура втримається на позначці +6°, вночі опуститься до +2°.

У середу, 11 листопада, синоптики прогнозують можливі опади та хмарну погоду з проясненнями. Вдень стане найпрохолодніше за тиждень - лише +5°, вночі - +4°.

У четвер, 12 листопада, також можливі опади, хмарно з проясненнями. Повітря вдень прогріється до +7°, вночі - до +4°.

У п'ятницю, 13 листопада, опадів не очікується, хмарно з проясненнями. Саме цього дня стовпчики термометрів вдень підскочать до найвищої позначки тижня - +13°, вночі похолодає до +5°.

У суботу, 14 листопада, синоптики знову прогнозують можливі опади, хмарно з проясненнями. Вдень температура опуститься до +9°, а вночі залишиться на тій самій позначці - +9°.

Отже, найтеплішим днем тижня стане п'ятниця, 13 листопада, з температурою +13° вдень, а найпрохолоднішим - середа, 11 листопада, з максимумом лише +5°. Перепад температур за тиждень сягне 8°. Опади синоптики прогнозують у середу, четвер та суботу.

Через можливі опади в середині та наприкінці тижня варто мати при собі парасольку та бути обережними за кермом - дорожнє покриття може стати слизьким. А через різкий перепад температур, що сягає 8°, краще вдягатися тепліше, особливо це стосується людей похилого віку та дітей, аби уникнути переохолодження вранці та ввечері.

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