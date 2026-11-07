«Київстар» готує абонентів до переходу на 5G: з 30 жовтня 2026 року перевірити сумісність смартфона можна однією командою *555# без додаткових застосунків і дзвінків до служби підтримки.

Мобільний зв'язок Київстар готується до великого переходу на 5G - тепер кожен абонент може перевірити, чи підтримує його смартфон мережу п'ятого покоління, без зайвих дзвінків і застосунків.

Для перевірки оператор запустив спеціальну USSD-команду. Вона працює за кілька секунд і одразу показує, чи готовий пристрій до роботи в новій мережі.

Послуга доступна по всій Україні з 30 жовтня 2026 року, повідомляє сайт Київстар. Щоб перевірити сумісність, достатньо набрати команду *555#.

Як перевірити смартфон на підтримку 5G

Перевірка займає кілька секунд. Потрібно відкрити на смартфоні застосунок для дзвінків, набрати комбінацію *555#, натиснути кнопку виклику і дочекатися повідомлення про сумісність пристрою з 5G.

Встановлювати додаткові застосунки чи змінювати налаштування не потрібно. Однак результат показує лише технічну готовність телефона, а не підтверджує, що у вашому населеному пункті вже є 5G-покриття.

Чому смартфон із 5G може не підключитися

В оператора пояснюють: навіть якщо смартфон технічно підтримує 5G, для роботи в мережі йому можуть знадобитися оновлення програмного забезпечення від виробника. Через це пристрій іноді не проходить перевірку, хоча в характеристиках заявлена підтримка п'ятого покоління.

Щоб підключитися до 5G, потрібно мати смартфон із підтримкою технології, встановити останні оновлення, користуватися SIM-карткою типу USIM і перебувати в зоні покриття. Купувати нову SIM зазвичай не потрібно: сучасні картки з 4G уже належать до типу USIM.

Де в Україні вже працює 5G

Поки що мережа п'ятого покоління доступна лише в окремих містах. Пілотні зони оператор уже запустив у Львові, Бородянці, Харкові та Києві. У столиці тестове покриття є в деяких центральних районах і громадських просторах.

Під час тестування середня швидкість передавання даних становила близько 600-700 Мбіт/с, а максимальна - 1,5-1,7 Гбіт/с. Реальна швидкість залежить від місця перебування і навантаження на мережу.

Якщо у вас смартфон із підтримкою 5G, спершу перевірте сумісність командою *555#. Це особливо корисно, якщо телефон куплений за кордоном або має регіональну версію програмного забезпечення.

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