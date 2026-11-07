Мужчины с III группой инвалидности имеют право на отсрочку от мобилизации, но только если официально её оформили. Рассказываем, как не потерять защиту от повестки и нужно ли проходить ВЛК.

Отсрочка от мобилизации через Резерв+ - это единственный способ защититься от принудительного призыва, и мужчины с III группой инвалидности здесь не исключение. Сама по себе справка об инвалидности от визитов в ТЦК автоматически не освобождает - защита работает только при официально оформленной отсрочке.

По статье 23 закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации» группа инвалидности значения не имеет: люди с I, II и III группами имеют право на отсрочку. Правила остаются неизменными и действуют до конца 2026 года.

Главный подвох: отсрочку «по умолчанию» не дают

Если военнообязанный не подал заявление через приложение «Резерв+» или в ЦНАП, его мобилизация будет считаться вполне законной. Срок действия отсрочки обычно составляет от 6 до 12 месяцев, после чего её нужно продлевать.

Наличие статуса инвалидности не закрывает военкоматам доступ к проверке данных: повестку для уточнения информации могут вручить на общих основаниях. Игнорировать её не стоит, ведь за это грозит штраф.

В каких случаях могут призвать

Мобилизовать мужчину с III группой могут лишь в двух случаях: если он сам подпишет контракт как доброволец, или если человек просто не оформил бумаги и не имеет действующего документа об отсрочке. То есть принудительно, при наличии оформленной отсрочки, призвать не могут.

Что касается пересечения границы, то права на выезд в 2026 году мужчин с III группой не лишали. Нормы позволяют покидать страну при наличии полного пакета документов, подтверждающих статус инвалидности.

Как оформить отсрочку и что делать

Главное правило - не держать документы в ящике. Сразу после получения или продления группы подавайте данные в «Резерв+» или через ЦНАП и носите с собой выписку об отсрочке. Это убережёт от лишних споров на улице и внезапных повесток.

Проходить военно-врачебную комиссию для подтверждения III группы не нужно - статус инвалидности подтверждается справкой МСЭК, а не заключением ВВК. ВВК привлекают лишь тогда, когда мужчина лично решает выяснить пригодность или получить статус, не связанный с инвалидностью.

Ранее Politeka сообщала, кто имеет право на отсрочку от мобилизации по семейным обстоятельствам.

Также Politeka сообщала, кому придётся идти в ЦНАП для оформления отсрочки с ноября.