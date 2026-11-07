Наличие инвалидности является законным основанием для выезда мужчин за границу во время военного положения, но сам статус еще не гарантирует пересечение границы. Пограничники проверяют документы и имеют право отказать, если они не в порядке.

Выезд за границу во время военного положения для мужчин призывного возраста остается четко регламентированным, и наличие инвалидности - одно из разрешенных оснований для пересечения государственной границы. Однако, как объясняют юристы Судебно-юридической газеты, сам факт инвалидности не является автоматической гарантией того, что пограничники пропустят мужчину на КПП.

Право на выезд во время военного положения имеют мужчины, признанные лицами с инвалидностью, независимо от группы. Но пограничники на пунктах пропуска проверяют не слова, а документы - и именно здесь чаще всего возникает причина для отказа.

Почему могут отказать на границе

Главная причина отказов - отсутствие или недействительность подтверждающих документов. Мужчина должен показать пограничникам документ, подтверждающий инвалидность, и военно-учетный документ с соответствующей отметкой. Если удостоверение об инвалидности просрочено, содержит исправления или данные не совпадают с реестрами - в пересечении могут отказать.

Отдельная проблема - поддельные или «купленные» справки. После масштабных проверок МСЭК и резонансных ситуаций с фиктивной инвалидностью пограничники усилили контроль за документами. Если у военнообязанного обнаружен документ, вызывающий сомнения, его могут задержать для проверки, а сам выезд - заблокировать.

Какие документы нужны на КПП

Для выезда за границу мужчине с инвалидностью стоит иметь при себе полный пакет: паспорт гражданина Украины для выезда за границу, военно-учетный документ (военный билет или временное удостоверение) с отметкой об исключении из воинского учета или отсрочке, а также оригинал документа, подтверждающего инвалидность - удостоверение лица с инвалидностью или справку МСЭК.

Если мужчина сопровождает другое лицо или едет по состоянию здоровья, могут понадобиться дополнительные документы - медицинские справки, направление на лечение. Отсутствие хотя бы одного ключевого документа - прямое основание для отказа в пересечении.

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