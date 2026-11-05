Як оновити військово-облікові дані, оформити відстрочку через «Резерв+» та подати рапорт на переведення до іншої частини через «Армія+» - покрокова інструкція 2026 року.

Відстрочка від мобілізації онлайн та переведення між частинами у 2026 році оформлюються у двох різних застосунках - «Резерв+» і «Армія+». Для питань військового обліку працює «Резерв+», а для службових питань чинних військовослужбовців - «Армія+». Розповідаємо, як ними користуватися.

«Резерв+» - це електронний кабінет призовника, військовозобов'язаного та резервіста. Через нього можна перевірити власні військово-облікові дані, оновити інформацію про себе та отримати електронний військово-обліковий документ, який має таку саму юридичну силу, як паперовий.

Через застосунок також доступні три ключові дії: подати запит на відстрочку за доступною підставою, перевірити строк її дії та отримати електронне направлення на військово-лікарську комісію (ВЛК). Важливий нюанс: саме по собі звання ветерана чи посвідчення учасника бойових дій не є окремою підставою для відстрочки - право має відповідати вимогам закону й підтверджуватися документами та даними реєстрів.

Як оформити відстрочку через «Резерв+»

Щоб отримати відстрочку, відкрийте відповідний сервіс у «Резерв+», оберіть свою підставу та надішліть запит. Після опрацювання результат з'явиться у військово-обліковому документі. Більшість уже оформлених відстрочок продовжуються автоматично, якщо підстави залишаються чинними й система може підтвердити їх у реєстрах.

Якщо вашої категорії немає в застосунку або даних недостатньо для автоматичної перевірки, доведеться звернутися до ЦНАП. Там відстрочку оформлять вручну на підставі поданих документів.

Як отримати направлення на ВЛК

Для цього в «Резерв+» оберіть «Сервіси», далі - «Направлення на ВЛК», перевірте свої дані та подайте запит. Готове електронне направлення з'явиться в застосунку й має таку саму юридичну силу, як і паперове.

Для чинних військовослужбовців діє інший шлях: рапорт на направлення на ВЛК подають через «Армія+», додавши медичний документ із рекомендацією лікаря.

Як подати рапорт на переведення через «Армія+»

Переведення до іншої частини оформлюється виключно через «Армія+». Сервіс охоплює переведення всередині ЗСУ, всередині Національної гвардії та між цими формуваннями.

Загальне правило - щонайменше шість місяців служби в поточній частині та не менше року після попереднього переведення за власною ініціативою. Для окремих випадків передбачені винятки, а можливість переходу залежить від посади, типу частин і підстав переведення.

Порядок дій такий: спершу перевірте умови на сайті «Армія+», де є тест для визначення доступного шляху. Далі знайдіть частину, готову вас прийняти, та отримайте рекомендаційний лист - відношення. Підготуйте військовий документ, а за переведенням за станом здоров'я - висновок ВЛК. Після цього відкрийте рапорт у «Армія+», заповніть дані, прикріпіть документи та підпишіть.

Схвалення рапорту і фактичне вибуття до нової частини - це окремі етапи. У межах одного формування первинна перевірка рапорту триває до 72 годин, а на виконання наказу відводиться строк: у ЗСУ - 20 днів, у НГУ - місяць. Міжвідомчий перехід потребує більше часу.

Чи потрібне погодження командира - залежить від конкретного переходу. Для переведень між ЗСУ та НГУ погодження загалом потрібне, а окремий порядок діє для переведення за висновком ВЛК. Обіцянка «перевестися без згоди командира в будь-яку частину» не відповідає чинним правилам.

Станом на 31 жовтня 2026 року офіційна сторінка сервісу зазначає строк дії експериментального порядку переведення до 13 листопада 2026 року. Перед поданням рапорту після цієї дати варто перевірити, чи продовжено механізм і чи не змінилися його умови.

Раніше Politeka повідомляла, коли електронний військово-обліковий документ у Резерв+ втрачає чинність.

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