Відстрочка від мобілізації через Резерв+ - це єдиний спосіб захиститися від примусового призову, і чоловіки з III групою інвалідності тут не виняток. Сама по собі довідка про інвалідність від візитів до ТЦК автоматично не звільняє - захист працює лише за умови офіційно оформленої відстрочки.
За статтею 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» група інвалідності значення не має: люди з I, II та III групами мають право на відстрочку. Правила залишаються незмінними й діють до кінця 2026 року.
Головний підвох: відстрочку «за замовчуванням» не дають
Якщо військовозобов'язаний не подав заяву через застосунок «Резерв+» або в ЦНАП, його мобілізація вважатиметься цілком законною. Термін дії відстрочки зазвичай становить від 6 до 12 місяців, після чого її треба продовжувати.
Наявність статусу інвалідності не закриває військкоматам доступ до перевірки даних: повістку для уточнення інформації можуть вручити на загальних підставах. Ігнорувати її не варто, бо за це загрожує штраф.
У яких випадках можуть призвати
Мобілізувати чоловіка з III групою можуть лише у двох випадках: якщо він сам підпише контракт як доброволець, або якщо людина просто не оформила папери й не має чинного документа про відстрочку. Тобто примусово, за наявності оформленої відстрочки, призвати не можуть.
Щодо перетину кордону, то права на виїзд у 2026 році чоловіків із III групою не позбавляли. Норми дозволяють покидати країну за наявності повного пакета документів, які підтверджують статус інвалідності.
Як оформити відстрочку та що робити
Головне правило - не тримати документи в шухляді. Одразу після отримання чи продовження групи подавайте дані в «Резерв+» або через ЦНАП і носіть із собою витяг про відстрочку. Це вбереже від зайвих суперечок на вулиці та раптових повісток.
Проходити військово-лікарську комісію для підтвердження III групи не потрібно - статус інвалідності підтверджується довідкою МСЕК, а не висновком ВЛК. ВЛК залучають лише тоді, коли чоловік особисто вирішує з'ясувати придатність чи отримати статус, не пов'язаний з інвалідністю.
Раніше Politeka повідомляла, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами.
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