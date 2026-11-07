Чоловіки з III групою інвалідності мають право на відстрочку від мобілізації, але лише якщо офіційно її оформили. Розповідаємо, як не втратити захист від повістки та чи треба проходити ВЛК.

Відстрочка від мобілізації через Резерв+ - це єдиний спосіб захиститися від примусового призову, і чоловіки з III групою інвалідності тут не виняток. Сама по собі довідка про інвалідність від візитів до ТЦК автоматично не звільняє - захист працює лише за умови офіційно оформленої відстрочки.

За статтею 23 закону «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію» група інвалідності значення не має: люди з I, II та III групами мають право на відстрочку. Правила залишаються незмінними й діють до кінця 2026 року.

Головний підвох: відстрочку «за замовчуванням» не дають

Якщо військовозобов'язаний не подав заяву через застосунок «Резерв+» або в ЦНАП, його мобілізація вважатиметься цілком законною. Термін дії відстрочки зазвичай становить від 6 до 12 місяців, після чого її треба продовжувати.

Наявність статусу інвалідності не закриває військкоматам доступ до перевірки даних: повістку для уточнення інформації можуть вручити на загальних підставах. Ігнорувати її не варто, бо за це загрожує штраф.

У яких випадках можуть призвати

Мобілізувати чоловіка з III групою можуть лише у двох випадках: якщо він сам підпише контракт як доброволець, або якщо людина просто не оформила папери й не має чинного документа про відстрочку. Тобто примусово, за наявності оформленої відстрочки, призвати не можуть.

Щодо перетину кордону, то права на виїзд у 2026 році чоловіків із III групою не позбавляли. Норми дозволяють покидати країну за наявності повного пакета документів, які підтверджують статус інвалідності.

Як оформити відстрочку та що робити

Головне правило - не тримати документи в шухляді. Одразу після отримання чи продовження групи подавайте дані в «Резерв+» або через ЦНАП і носіть із собою витяг про відстрочку. Це вбереже від зайвих суперечок на вулиці та раптових повісток.

Проходити військово-лікарську комісію для підтвердження III групи не потрібно - статус інвалідності підтверджується довідкою МСЕК, а не висновком ВЛК. ВЛК залучають лише тоді, коли чоловік особисто вирішує з'ясувати придатність чи отримати статус, не пов'язаний з інвалідністю.

Раніше Politeka повідомляла, хто має право на відстрочку від мобілізації за сімейними обставинами.

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