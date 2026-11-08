Допомога ветеранам в Україні після повернення зі служби не завершується на виплатах - чимало захисників шукають роботу, перевчаються на нову професію чи відкривають власну справу. На цей запит є конкретні державні та міжнародні інструменти з чіткими сумами.
Фахівці радять не поспішати з працевлаштуванням одразу після демобілізації. Спершу варто взяти паузу, визначитися з цілями і лише тоді переглядати вакансії, адже поспішне рішення може ускладнити адаптацію до цивільного життя.
Як перекласти військовий досвід у резюме
Головна порада - не занижувати ветеранський досвід, а перекласти його «мовою» цивільного роботодавця. Наприклад, замість посади «навідник» варто описати навички точного виконання завдань, дотримання інструкцій і роботу в команді. Командирський досвід доречно подавати як управлінські компетенції: планування, координація людей, ухвалення рішень у стресових умовах.
Для адаптації резюме існують готові інструменти й приклади, зокрема на платформах пошуку роботи. Окремо радять підготувати зрозуміле, структуроване резюме і одразу користуватися доступними програмами навчання та перекваліфікації.
Гранти на навчання і власну справу
Ветерану доступні державні, міські та міжнародні програми. Серед найвідоміших - програма «єРобота», за якою на відкриття власного бізнесу можна отримати грант до 250 тисяч гривень. Розміщена ця пропозиція на порталі «Дія.Освіта» у розділі курсів і грантів для ветеранів.
Український ветеранський фонд підтримує ветеранський бізнес значно більшими сумами - до 1,5 мільйона гривень. Частину курсів і програм фінансують міжнародні донори, тож навчання може бути безкоштовним для учасника.
Зарплатні очікування: від військових виплат до цивільного ринку
Ветерани часто помічають велику різницю між військовими виплатами і цивільними пропозиціями. У Силах оборони загальна сума з бойовими доплатами може сягати 100 тисяч гривень і більше на місяць, тоді як середня зарплата на цивільній посаді становить орієнтовно 25-30 тисяч гривень.
Частину цієї різниці пояснюють тим, що військові виплати включають доплати за ризик, надбавки і пільги. Для чесного порівняння пропонують формулу: ринкова зарплата дорівнює загальній військовій зарплаті мінус доплати за ризик, бонуси, житло і пільги. Після такого перерахунку сума може бути приблизно на 20% нижчою або навіть вищою за попередній військовий дохід.
Окрема типова проблема - відсутність зворотного зв'язку від роботодавців після подання резюме. Це стосується багатьох кандидатів незалежно від досвіду, тож фахівці радять розглядати більше вакансій: ширший охоп заявок підвищує шанси отримати запрошення на співбесіду.
Що робити практично
- Дати собі паузу після служби і визначити цілі нового етапу.
- Перекласти військові навички у цивільні формулювання в резюме.
- Переглянути «єРобота» на порталі «Дія.Освіта» - грант до 250 тисяч гривень.
- Звернутися до Українського ветеранського фонду - підтримка до 1,5 мільйона гривень.
- Подаватися на більшу кількість вакансій, не очікуючи відповіді від кожної.
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