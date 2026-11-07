Лишь 18% квартир в долгосрочной аренде предусматривают возможность жить с домашним питомцем. Самые лояльные к арендаторам с животными владельцы - в Черниговской и Сумской областях, а самый малый выбор - в столице и на юге.

Аренда квартиры в Украине часто становится настоящим вызовом для владельцев домашних животных, и новое исследование подтвердило это цифрами. Лишь 18% квартир в долгосрочной аренде предусматривают возможность проживания с котом или собакой. По состоянию на конец сентября 2026 года на маркетплейсе недвижимости DIM.RIA по всей стране было представлено 3425 таких квартир.

Результаты совместного исследования DIM.RIA и зоозащитной организации UAnimals обнародовали в начале октября 2026 года, приурочив его ко Всемирному дню защиты животных. В Киеве возможность жить с питомцем предусмотрена лишь в 18% объявлений об аренде квартиры. Такой же показатель зафиксирован в Одесской области, а во Львовской он составляет 17%.

Где легче всего найти жилье с животным

Самая большая доля квартир, владельцы которых разрешают проживание с животными, - в Черниговской и Сумской областях: по 40% от общего количества предложений аренды. Аналитики, впрочем, предостерегают: высокий процент в этих регионах может объясняться сравнительно небольшим количеством квартир на рынке аренды.

Значительно лучше ситуация с арендой частных домов. На платформе было представлено 700 соответствующих предложений - около 31% объявлений об аренде домов. Лидерами среди регионов с заметным количеством предложений стали Черновицкая область с показателем 67%, Днепропетровская - 62% и Львовская - 56%.

В Черкасской и Черниговской областях доля доступных домов достигала 100%, однако исследователи подчеркивают, что и эти цифры могут быть следствием небольшого количества объявлений об аренде частных домов в этих регионах.

Где искать квартиру с животным в Киеве

Отдельно эксперты проанализировали рынок аренды квартир в столице. Больше всего предложений, где разрешено жить с домашними животными, сосредоточено в Печерском районе - 964 квартиры. В Шевченковском и Голосеевском районах зафиксировано по 249 таких предложений, в Дарницком - 220, в Соломенском - 155, в Оболонском - 105.

Наименьший выбор для арендаторов с животными - в Деснянском районе, где таких квартир лишь 42, и Святошинском с 52 предложениями.

Почему владельцам животных трудно найти жилье

В UAnimals подчеркивают, что ограниченное предложение жилья для людей с домашними животными стало особенно острой проблемой во время полномасштабной войны, когда многие украинцы вынуждены переезжать из опасных регионов вместе со своими питомцами.

«Из-за войны многие люди вынуждены эвакуироваться или переезжать вместе со своими животными. Наша команда вывозит животных из зон боевых действий с начала полномасштабной войны и видит, как часто людям отказывают в аренде жилья из-за кошки или собаки. Это осложняет переезд и поиск нового дома», - отметили представители UAnimals.

Организация призывает владельцев недвижимости быть более открытыми к арендаторам с животными, поскольку это расширяет возможности поиска жилья для внутренне перемещенных лиц и других граждан, меняющих место жительства.

Исследование основывается на активных объявлениях маркетплейса DIM.RIA по состоянию на конец сентября 2026 года, поэтому приведенные показатели характеризуют предложение именно на этой платформе, а не весь рынок арендного жилья Украины. Разница между сегментами показательная: если среди квартир жилье с животными предусмотрено менее чем в каждом пятом объявлении, то среди частных домов - почти в каждом третьем.

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