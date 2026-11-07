Если задолженность за электроэнергию меньше 1664 гривен, расходы на отключение и повторное подключение света ложатся на оператора. Сам долг при этом не списывается.

Долг за свет могут начислить ошибочно - как проверить платежку, теперь важно знать и новые правила оплаты работ. Украинцы, чья задолженность за электроэнергию меньше 1664 гривен, освобождены от оплаты за отключение и повторное подключение света. Соответствующие изменения ввела Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ).

Правило касается бытовых потребителей, которым прекращают подачу электроэнергии из-за задолженности. Если на момент оформления предупреждения сумма долга была меньше половины прожиточного минимума для трудоспособных лиц - то есть 1664 гривен в 2026 году - расходы на отключение и повторное подключение на потребителя не возлагаются.

При этом сама задолженность за потребленную электроэнергию не списывается. Свет могут отключить и дальше, но долг придется погасить. Освобождение касается лишь технических работ, которые ранее у отдельных операторов могли стоить несколько тысяч гривен.

Сколько стоит отключение и подключение света

С 1 октября 2026 года в Украине действует единый механизм расчета стоимости этих работ. По оценке регулятора, средняя предельная стоимость одной дистанционной операции составляет около 170 гривен без НДС. Отключение на счетчике или автоматическом выключателе - 510 гривен, а на опоре линии электропередачи - 1020 гривен.

Оператор обязан выбирать наименее сложный и самый дешевый способ выполнения работ при наличии технической возможности. После устранения причины отключения и выполнения необходимых условий электроснабжение должны восстановить в течение трех рабочих дней в городах и пяти - в сельской местности.

Кого еще не заставят платить за работы

Потребитель также не должен оплачивать отключение, если оно произошло с нарушением установленной процедуры. Электропоставщик обязан предупредить о возможном прекращении подачи электроэнергии не менее чем за 10 рабочих дней. Само отключение должно быть оформлено актом, где указываются дата, время, способ проведения работ и другие сведения.

Правило действует и в случае, если после отключения по фактическим показаниям счетчика выяснится, что задолженность была ниже установленного порога. Об этом сообщают в Национальной комиссии по регулированию энергетики и коммунальных услуг.

Что делать, если требуют оплату за работы

В случае возникновения спора потребителю стоит проверить три вещи: сумму задолженности на дату предупреждения, фактические показания счетчика и соблюдение процедуры отключения. Именно эти обстоятельства определяют, обязан ли он компенсировать технические расходы оператору.

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