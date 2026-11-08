У жовтні 2026 року продукти харчування та пальне сформували левову частку всіх карткових витрат українців. На ці дві категорії припало близько 60% безготівкових платежів громадян.

Ціни на продукти в Україні залишаються головною статтею витрат для українців - у жовтні 2026 року продукти харчування й пальне разом забезпечили майже 60% усіх карткових платежів громадян, повідомляє SPEKA з посиланням на дані банківської статистики.

Найбільшу частку в структурі безготівкових витрат традиційно зайняли продукти харчування. На другому місці опинилося пальне - бензин, дизель та автогаз, які українці купують на заправках по всій країні.

Разом ці дві категорії відтягнули на себе майже шість із кожних десяти гривень, які громадяни витрачали з банківських карток протягом жовтня. Решта коштів розподілилася між іншими потребами - комунальними платежами, одягом, ліками та послугами.

Чому продукти й пальне домінують у витратах

Зростання частки харчів у карткових платежах пояснюється здебільшого рівнем цін. Продукти харчування дорожчають уже не перший місяць поспіль, і для більшості родин навіть базовий продуктовий кошик з'їдає значну частину місячного бюджету.

Схожа ситуація й з пальним - вартість бензину А-95, дизеля та автогазу на українських АЗС протягом осені змінювалася, що впливало на суму, яку водії лишають на заправках. Зокрема, раніше Politeka писала про зміну роздрібних цін на всі види пального.

Що показує статистика карткових операцій

Дані про структуру безготівкових витрат дають уявлення про реальні фінансові пріоритети українців. Суттєва частка харчів свідчить, що саме їжа залишається базовою і найбільш невід'ємною потребою домогосподарств у нинішніх умовах.

Показово й те, що пальне стабільно тримається на другій позиції - попри подорожчання, українці не відмовляються від особистого транспорту та регулярно заправляють авто.

Як зменшити витрати на продукти й пальне

Щоб знизити навантаження цих двох категорій на сімейний бюджет, фахівці радять планувати закупівлі: стежити за акційними цінами в супермаркетах, складати список покупок заздалегідь та порівнювати вартість на різних АЗС перед заправкою.

Раніше Politeka повідомляла, як змінилися ціни на бензин, дизель і автогаз на заправках.

Також Politeka повідомляла, що ціни на базові овочі різко злетіли.