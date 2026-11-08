Українці, чиє майно постраждало від російської агресії, можуть скористатися двома механізмами: державною програмою «єВідновлення» та міжнародним Реєстром збитків. Пояснюємо, як зафіксувати збитки, на які суми розраховувати та куди подавати заяву.

Компенсація за пошкоджене житло в Україні передбачає два паралельні механізми: державна програма «єВідновлення» дає гроші на ремонт пошкодженого житла або сертифікат на нове замість знищеного, а міжнародний Реєстр збитків фіксує ширшу шкоду для майбутніх репарацій. Як повідомляють на Урядовому порталі, ці інструменти мають різне призначення, тож звернення до одного не замінює можливості скористатися іншим.

єВідновлення: що покриває програма

Державна програма «єВідновлення» поширюється на квартири, приватні, садові та дачні будинки, які постраждали через російську агресію після 24 лютого 2022 року. Подати заяву можуть громадяни України, які є власниками або співвласниками такого житла. Перед зверненням варто перевірити, чи внесені відомості про право власності до Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. Якщо запису немає, його слід спершу зареєструвати.

Скільки платять на ремонт

Розмір допомоги залежить від стану нерухомості. Для житла, яке можна відновити, передбачені такі суми:

до 200 000 грн - на поточний ремонт;

до 350 000 грн - на капітальний ремонт квартири;

до 500 000 грн - на капітальний ремонт приватного будинку.

Кошти зараховують на спеціальну картку «єВідновлення», яку відкривають у банку-учаснику програми. Перелік банків доступний на порталі «Дія» та офіційному сайті програми.

Використати допомогу потрібно у визначений строк. Для виплат до 200 000 грн дають 12 місяців із дня зарахування коштів, для більших сум - 18 місяців. Перший транш треба витратити не пізніше ніж через 12 місяців після отримання. Якщо комісія офіційно визнає житло знищеним, власник отримує житловий сертифікат на купівлю іншої нерухомості (він діє п'ять років) або грошову компенсацію на будівництво нового будинку на власній земельній ділянці.

Як подати заявку та які кроки потрібні

Перший крок - повідомити про пошкоджене або знищене майно. Це можна зробити через портал або застосунок «Дія» чи звернувшись до ЦНАПу. У заяві вказують дані про нерухомість, описують характер пошкоджень, за наявності додають фотографії та лишають контакти. Після цього спеціальна комісія перевіряє обставини й визначає розмір компенсації.

Важливо: програма «єВідновлення» наразі доступна лише для житла, розташованого на підконтрольній Україні території. Крім державної допомоги, постраждалі можуть претендувати на місцеві програми - інформацію про них варто уточнювати у виконавчих органах місцевих рад або ЦНАПах, а також у благодійних і міжнародних організаціях.

Міжнародний Реєстр збитків: інший шлях

Другий інструмент - міжнародний Реєстр збитків для України (RD4U). Його створили на виконання резолюції Генеральної Асамблеї ООН від 14 листопада 2022 року. Це перший етап міжнародного компенсаційного механізму: реєстр збирає заяви та докази щодо збитків, втрат і шкоди, завданих війною, а згодом їх передадуть на розгляд міжнародної Компенсаційної комісії.

Станом на 30 вересня 2026 року в Реєстрі відкрили всі 43 категорії заяв: 21 - для фізичних осіб, 11 - для юридичних осіб і ще 11 - для держави Україна. Повний перелік опублікований на сайті Реєстру.

Які документи подавати до Реєстру

Заяву подають через «Дію» в розділі «Репарації: міжнародний Реєстр збитків». Під час заповнення описують обставини заподіяння шкоди і додають наявні підтвердження. Залежно від категорії це можуть бути:

акти Державної служби з надзвичайних ситуацій;

документи Національної поліції;

фотографії пошкодженого або знищеного майна;

фінансова звітність, накладні та інші документи про втрати.

Подати заяву можна навіть тоді, коли зібрати всі докази не вдалося, - достатньо додати доступні матеріали. Наприкінці заяву засвідчують кваліфікованим електронним підписом (КЕП). Орієнтовно на заповнення йде близько 20 хвилин, і заяви можна подавати одразу за кількома категоріями.

«єВідновлення» та міжнародний Реєстр не дублюють один одного. Державна програма дає компенсацію за житло за встановленими умовами, а Реєстр документує ширший спектр шкоди для подальшого відшкодування. Тож отримання виплати за «єВідновленням» не позбавляє права подати заяву до Реєстру - зробити це можна і після державної компенсації.

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