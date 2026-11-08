Украинцы, чье имущество пострадало от российской агрессии, могут воспользоваться двумя механизмами: государственной программой «єВідновлення» и международным Реестром убытков. Объясняем, как зафиксировать ущерб, на какие суммы рассчитывать и куда подавать заявление.

Компенсация за поврежденное жилье в Украине предусматривает два параллельных механизма: государственная программа «єВідновлення» дает деньги на ремонт поврежденного жилья или сертификат на новое вместо уничтоженного, а международный Реестр убытков фиксирует более широкий ущерб для будущих репараций. Как сообщают на Правительственном портале, эти инструменты имеют разное назначение, поэтому обращение в один не отменяет возможности воспользоваться другим.

єВідновлення: что покрывает программа

Государственная программа «єВідновлення» распространяется на квартиры, частные, садовые и дачные дома, пострадавшие из-за российской агрессии после 24 февраля 2022 года. Подать заявление могут граждане Украины, являющиеся владельцами или совладельцами такого жилья. Перед обращением стоит проверить, внесены ли сведения о праве собственности в Государственный реестр вещных прав на недвижимое имущество. Если записи нет, ее нужно сначала зарегистрировать.

Сколько платят на ремонт

Размер помощи зависит от состояния недвижимости. Для жилья, которое можно восстановить, предусмотрены такие суммы:

до 200 000 грн - на текущий ремонт;

до 350 000 грн - на капитальный ремонт квартиры;

до 500 000 грн - на капитальный ремонт частного дома.

Деньги зачисляют на специальную карту «єВідновлення», которую открывают в банке-участнике программы. Перечень банков доступен на портале «Дія» и официальном сайте программы.

Использовать помощь нужно в установленный срок. Для выплат до 200 000 грн дают 12 месяцев со дня зачисления средств, для больших сумм - 18 месяцев. Первый транш нужно потратить не позднее чем через 12 месяцев после получения. Если комиссия официально признает жилье уничтоженным, владелец получает жилищный сертификат на покупку другой недвижимости (он действует пять лет) или денежную компенсацию на строительство нового дома на собственном земельном участке.

Как подать заявку и какие шаги нужны

Первый шаг - сообщить о поврежденном или уничтоженном имуществе. Это можно сделать через портал или приложение «Дія» либо обратившись в ЦНАП. В заявлении указывают данные о недвижимости, описывают характер повреждений, при наличии добавляют фотографии и оставляют контакты. После этого специальная комиссия проверяет обстоятельства и определяет размер компенсации.

Важно: программа «єВідновлення» пока доступна только для жилья, расположенного на подконтрольной Украине территории. Кроме государственной помощи, пострадавшие могут претендовать на местные программы - информацию о них стоит уточнять в исполнительных органах местных советов или ЦНАПах, а также в благотворительных и международных организациях.

Международный Реестр убытков: другой путь

Второй инструмент - международный Реестр убытков для Украины (RD4U). Его создали во исполнение резолюции Генеральной Ассамблеи ООН от 14 ноября 2022 года. Это первый этап международного компенсационного механизма: реестр собирает заявления и доказательства об убытках, потерях и ущербе, причиненных войной, а впоследствии их передадут на рассмотрение международной Компенсационной комиссии.

По состоянию на 30 сентября 2026 года в Реестре открыли все 43 категории заявлений: 21 - для физических лиц, 11 - для юридических лиц и еще 11 - для государства Украина. Полный перечень опубликован на сайте Реестра.

Какие документы подавать в Реестр

Заявление подают через «Дію» в разделе «Репарации: международный Реестр убытков». При заполнении описывают обстоятельства причинения ущерба и прикладывают имеющиеся подтверждения. В зависимости от категории это могут быть:

акты Государственной службы по чрезвычайным ситуациям;

документы Национальной полиции;

фотографии поврежденного или уничтоженного имущества;

финансовая отчетность, накладные и другие документы о потерях.

Подать заявление можно даже тогда, когда собрать все доказательства не удалось, - достаточно приложить доступные материалы. В конце заявление заверяют квалифицированной электронной подписью (КЭП). Ориентировочно на заполнение уходит около 20 минут, и заявления можно подавать сразу по нескольким категориям.

«єВідновлення» и международный Реестр не дублируют друг друга. Государственная программа дает компенсацию за жилье по установленным условиям, а Реестр документирует более широкий спектр ущерба для дальнейшего возмещения. Поэтому получение выплаты по «єВідновленню» не лишает права подать заявление в Реестр - сделать это можно и после государственной компенсации.

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