За січень-жовтень 2026 року Україна ввезла молочної продукції на 319,9 млн дол., а вивезла - на 287,3 млн дол. Торговельний дефіцит сягнув 32,6 млн дол., тоді як рік тому був профіцит 43,4 млн дол.

Ціни на продукти в Україні дедалі більше залежать від імпорту - молочна галузь вперше за багато місяців знову стала дефіцитною в торгівлі. Україна цьогоріч ввезла молочної продукції більше, ніж вивезла, і розрив між імпортом та експортом сягнув майже 33 мільйонів доларів.

Про це повідомила Український клуб аграрного бізнесу (УКАБ), передає Укрінформ. За січень-жовтень 2026 року експорт молочної продукції становив 287,3 млн дол., тоді як імпорт - 319,9 млн дол. Таким чином торговельне сальдо стало від'ємним: мінус 32,6 млн дол., а рік тому був плюс 43,4 млн дол.

Аналітики агроклубу наголосили, що розворот у торговельному балансі стався ще у серпні 2025 року разом із завершенням експортного буму на масло. Відтоді імпорт щомісяця перевищує експорт, за винятком квітня 2026-го.

Що Україна експортує та імпортує

Найбільше Україна вивозить сухе та згущене молоко, сири й морозиво - разом вони дають 70% експортної виручки. В імпорті домінують європейські сири, які займають 77% вартості ввезення.

Фізичний обсяг експорту за десять місяців майже не змінився: на зовнішні ринки відправили 105,3 тис. тонн молочної продукції, що лише на 1% менше за аналогічний період 2025 року. Однак у грошах експорт скоротився на 30 млн дол. до 287,3 млн дол. (-10%).

Головний удар припав на вершкове масло. Через падіння світових цін воно принесло 41,8 млн дол. замість 96,4 млн дол. роком раніше (падіння на 57%), а обсяг поставок скоротився до 7,6 тис. тонн (-43%).

Водночас інші ключові експортні позиції зросли частково компенсувавши втрати: сухе та згущене молоко - 31,4 тис. тонн (+3%) на 85,2 млн дол. (+9%), морозиво - 15,4 тис. тонн (+6%) на 57,4 млн дол. (+8%), сири - 12,5 тис. тонн (+5%) на 57,8 млн дол. (+6%), сироватка - 14,4 тис. тонн (+5%) на 20,5 млн дол. (+54%).

Імпорт зростає швидше

Імпорт за січень-жовтень становив 72,1 тис. тонн молочної продукції на 319,9 млн дол. Порівняно з минулим роком зовнішні поставки зросли на 37% у фізичних обсягах і на 17% у вартості.

Найбільше ввезли сирів - 41,8 тис. тонн на 246 млн дол., що на 25% більше в тоннах і на 12% у грошах. Найшвидше зростає імпорт сировинних позицій: ввезення незгущеного молока та вершків збільшилося у 3,6 раза (до 9,2 тис. тонн, майже все з Польщі), вершкового масла - вдвічі (до 2,4 тис. тонн на 14,8 млн дол.), сироватки - на 45% (до 6,7 тис. тонн).

Чому галузь під тиском

В УКАБ пояснили, що українська молочна галузь опинилася під подвійним ціновим тиском. З одного боку, внутрішній ринок заповнюється дешевшою європейською продукцією - молоко в ЄС за рік подешевшало на 19%. З іншого боку, в Україні стрімко дорожчає сировина: лише з серпня по жовтень 2026 року закупівельна ціна молока зросла на 17% - з 17,40 до 20,30 грн/кг (з ПДВ).

За таких умов переробники не можуть закласти зростання собівартості в ціну готової продукції, втрачаючи конкурентоспроможність і на зовнішньому, і на внутрішньому ринках. Ціни на більшість молочних продуктів в Україні наприкінці жовтня залишалися вищими, ніж рік тому, а найбільше подорожчали йогурти, кефір у плівці та окремі види твердих сирів.

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