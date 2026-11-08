Кошти надійдуть через Світовий банк і підтримають державні послуги на початку 2027 року.

Грошова допомога Україні від міжнародних партнерів продовжує надходити, і цього разу підтримку анонсувала Норвегія. Осло надасть Україні 500 мільйонів норвезьких крон, що становить близько 53 мільйонів доларів.

Гроші спрямують через Світовий банк для підтримки державних послуг і фінансування зарплат, пенсій та соціальних виплат. Про це повідомляє уряд Норвегії, передає Укрінформ.

На що саме підуть гроші

Фінансування надається через багатосторонній донорський трастовий фонд Світового банку, який відшкодовує підтверджені витрати на зарплати, пенсії та соціальні виплати в цивільному секторі. Йдеться зокрема про сфери охорони здоров'я, освіти та роботи екстрених служб.

Кошти допоможуть забезпечити виплати вразливим домогосподарствам, пенсіонерам і працівникам державного сектору. Це також сприятиме покриттю фінансових потреб державного бюджету України наприкінці року.

Важливо, що цей транш є першим внеском Норвегії у фінансування цивільних видатків держбюджету України на 2027 рік.

Заява глави МЗС Норвегії

Про виділення коштів оголосили під час зустрічі міністра закордонних справ Норвегії Еспена Барта Ейде з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Варшаві.

«Стійкість України також залежить від того, чи вдасться зберегти повсякденне життя, навіть попри війну, що триває. Норвегія допомагає забезпечити, щоб діти могли ходити до школи, лікарні могли лікувати пацієнтів, а пенсіонери - отримувати свої пенсії», - заявив Ейде.

Міністри перебувають у Варшаві, де беруть участь у зустрічі глав МЗС Німеччини, Польщі, країн Північної Європи та Балтії, а також високої представниці ЄС із закордонних справ і політики безпеки Каї Каллас.

Хто отримає виплати

Фінансування покриває виплати для кількох категорій: пенсіонери, вразливі домогосподарства, а також працівники державного сектору - медики, вчителі та працівники екстрених служб. Кошти надходитимуть не напряму людям, а через державний бюджет після підтвердження відповідних видатків Світовим банком.

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