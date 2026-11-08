Средства поступят через Всемирный банк и поддержат государственные услуги в начале 2027 года.

Денежная помощь Украине от международных партнеров продолжает поступать, и на этот раз поддержку анонсировала Норвегия. Осло предоставит Украине 500 миллионов норвежских крон, что составляет около 53 миллионов долларов.

Деньги направят через Всемирный банк для поддержки государственных услуг и финансирования зарплат, пенсий и социальных выплат. Об этом сообщает правительство Норвегии, передает Укринформ.

На что именно пойдут деньги

Финансирование предоставляется через многосторонний донорский трастовый фонд Всемирного банка, который возмещает подтвержденные расходы на зарплаты, пенсии и социальные выплаты в гражданском секторе. Речь идет в частности о сферах здравоохранения, образования и работы экстренных служб.

Средства помогут обеспечить выплаты уязвимым домохозяйствам, пенсионерам и работникам государственного сектора. Это также будет способствовать покрытию финансовых потребностей государственного бюджета Украины в конце года.

Важно, что этот транш является первым взносом Норвегии в финансирование гражданских расходов госбюджета Украины на 2027 год.

Заявление главы МИД Норвегии

О выделении средств объявили во время встречи министра иностранных дел Норвегии Эспена Барта Эйде с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Варшаве.

«Устойчивость Украины также зависит от того, удастся ли сохранить повседневную жизнь, даже несмотря на продолжающуюся войну. Норвегия помогает обеспечить, чтобы дети могли ходить в школу, больницы могли лечить пациентов, а пенсионеры - получать свои пенсии», - заявил Эйде.

Министры находятся в Варшаве, где участвуют во встрече глав МИД Германии, Польши, стран Северной Европы и Балтии, а также верховной представительницы ЕС по иностранным делам и политике безопасности Каи Каллас.

Кто получит выплаты

Финансирование покрывает выплаты для нескольких категорий: пенсионеры, уязвимые домохозяйства, а также работники государственного сектора - медики, учителя и работники экстренных служб. Средства будут поступать не напрямую людям, а через государственный бюджет после подтверждения соответствующих расходов Всемирным банком.

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