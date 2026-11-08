Национальный банк Украины обнародовал свежие данные о поддельных банкнотах - чаще всего мошенники подделывают купюру номиналом 500 гривен старого образца.

Курс доллара и состояние наличного оборота в Украине снова в центре внимания - Национальный банк назвал самый опасный номинал с точки зрения подделки: это банкнота 500 гривен старого образца, на которую приходится 61% всех изъятых подделок.

По данным НБУ, именно старая 500-гривневая купюра стала любимой мишенью фальшивомонетчиков - более половины всего объема изъятых из оборота подделок. Остальное приходится на другие номиналы, в частности 200 и 1000 гривен, но их доля значительно меньше.

Какую купюру подделывают чаще всего

Речь идет о банкноте 500 гривен так называемого старого образца - то есть той, что была выпущена еще до обновления дизайна. Она до сих пор остается в обороте наравне с новыми купюрами, однако степень ее защиты ниже, чем у современных банкнот, поэтому подделать ее проще.

Новый дизайн гривны, который Национальный банк начал вводить постепенно, имеет дополнительные элементы защиты - рельефные знаки, водяные знаки нового типа, микротекст. Именно поэтому подделок новых банкнот гораздо меньше.

Что делать, если в руки попала подозрительная купюра

Национальный банк советует не пытаться расплатиться подозрительной банкнотой - это карается законом как сбыт поддельных денег. Вместо этого купюру следует отнести в любое отделение банка для экспертизы.

Банк бесплатно проведет исследование: если купюра настоящая, но повреждена - ее обменяют, если же подделка - банкноту изымут и передадут правоохранителям. Деньги вам в таком случае не вернут.

Как проверить купюру 500 грн самостоятельно

На ощупь настоящая банкнота имеет характерную рельефность в местах портрета и надписей. На просвет видно водяной знак с изображением выдающегося деятеля и защитную ленту, которая проходит через всю купюру.

При наклоне банкноты оптически-переменный элемент меняет цвет, а микротекст читается только под лупой. У подделок эти элементы либо отсутствуют, либо выполнены некачественно - именно их стоит сверять в первую очередь.

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